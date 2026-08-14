Șoferul care a ucis doi turiști în Brașov a fost reținut după ce autoritățile au constatat că accidentul cumplit produs marți seară a fost provocat de o stare medicală a conducătorului auto.

Reprezentanții IPJ Brașov au anunțat vineri că, în urma cercetărilor și a probatoriului administrat până în acest moment, una dintre principalele concluzii este că accidentul a fost provocat de o stare medicală a conducătorului auto.

”Actele medicale pe care le-am adunat până în acest moment arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament, tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt”, a declarat un reprezentant al IPJ Brașov, scrie Mediafax.

Potrivit poliției, afecțiunea medicală este una care poate provoca convulsii și pierderea temporară a conștienței. În documentele medicale analizate de anchetatori apare diagnosticul de epilepsie. Bărbatul ar fi știut de mai mulți ani că suferă de această afecțiune și ar fi urmat tratament o perioadă, însă ulterior l-ar fi întrerupt, deși era conștient că acest lucru îi putea influența starea și capacitatea de a conduce.

Reținut pentru 24 de ore

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. El este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Poliția precizează că, înainte de accident, nu primise nicio informare prin care să fie sesizată că bărbatul ar fi inapt pentru a conduce. Din acest motiv, dreptul său de a conduce nu fusese retras.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în momentul în care mașina a intrat pe trotuar și dacă șoferul a suferit o criză de epilepsie înainte de impact.

Șoferul a ucis doi oameni și a rănit grav un pieton

Victimele accidentului grav produs marţi seară în municipiul Braşov, unde un bărbat a lovit cu maşina trei pietoni aflaţi pe trotuar, sunt un cetăţean român şi doi germani, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în acest caz. Şoferul nu consumase alcool, au stabilit anchetatorii.

Accidentul s-a produs în intersecția de pe strada Lungă cu strada Mureșenilor. Potrivit poliției, șoferul și-ar fi pierdut starea de conștiență în timp ce se afla la volan, a pătruns pe trotuar și i-a lovit pe cei trei pietoni.

În urma impactului, doi dintre pietoni au murit, iar o a treia persoană a fost grav rănită.