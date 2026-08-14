Alegeri parlamentare parţiale în Anglia. Liderul Reform UK, Nigel Farage, câștigă lupta în care principalul său adversar a fost un bărbat cu un coș de gunoi pe cap

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a fost declarat, vineri dimineață, câștigător al alegerilor parlamentare parțiale din Clacton, Anglia, relatează Politico. Politicianul, în vârstă de 62 de ani, s-a impus în fața unei serii de candidați excentrici și independenți.

Potrivit rapoartelor din presă, liderul partidului Reform UK a câștigat cu 22.239 de voturi. Cel mai apropiat rival al său, un comediant care se autointitulează „Contele Binface” sau „Contele Cap-de-Gunoi” , în română, s-a clasat pe locul al doilea, cu 9.455 de voturi. Acesta le-a transmis și un mesaj susținătorilor săi.

De data aceasta, Farage a obținut cu 1.014 voturi mai mult decât în 2024 — o creștere de 17 puncte în favoarea sa — deși nu a avut de înfruntat o concurență reală. Rata de participare la vot a fost de 44,37%.

Alegerile speciale au fost convocate chiar de Farage, pe fondul unor anchete privind finanțele sale.

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Acesta s-a confruntat cu tot mai multe întrebări legate de o donație de 5 milioane de lire sterline din partea antreprenorului din domeniul criptomonedelor Christopher Harborne, primită înainte de a deveni deputat al circumscripției Clacton în 2024. Potrivit ziarului „The Times”, Farage ar fi primit, de asemenea, o donație nedeclarată de la George Cottrell, un antreprenor din domeniul criptomonedelor condamnat pentru fraudă în Statele Unite în 2017.

Două anchete parlamentare privind situația sa financiară urmează să fie reluate, în ciuda victoriei sale în alegerile parțiale.

Vineri, Farage a încălcat tradiția și a refuzat să participe la anunțarea rezultatelor la Clacton Leisure Centre. El le-a spus susținătorilor săi, într-un discurs ținut mai devreme în oraș, că nu va fi prezent din cauza a ceea ce a numit o „campanie organizată pentru a perturba și a discredita” rezultatul.

Farage a declarat: „Să fiu al naibii dacă o să urc pe scenă după ce am obținut o victorie răsunătoare, o susținere categorică a tot ceea ce am încercat să apăr și a ceea ce ați încercat și voi să apărați, doar ca să fiu umilit și înjosit de niște nimeni.” Un miting de sărbătorire a victoriei, programat ulterior la Clacton, a fost, de asemenea, anulat.