Prima pagină » Știri externe » Alegeri parlamentare parţiale în Anglia. Liderul Reform UK, Nigel Farage, câștigă lupta în care principalul său adversar a fost un bărbat cu un coș de gunoi pe cap

Alegeri parlamentare parţiale în Anglia. Liderul Reform UK, Nigel Farage, câștigă lupta în care principalul său adversar a fost un bărbat cu un coș de gunoi pe cap

Melania Agiu
Alegeri parlamentare parţiale în Anglia. Liderul Reform UK, Nigel Farage, câștigă lupta în care principalul său adversar a fost un bărbat cu un coș de gunoi pe cap
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a fost declarat, vineri dimineață, câștigător al alegerilor parlamentare parțiale din Clacton, Anglia, relatează Politico. Politicianul, în vârstă de 62 de ani, s-a impus în fața unei serii de candidați excentrici și independenți.

Potrivit rapoartelor din presă, liderul partidului Reform UK a câștigat cu 22.239 de voturi. Cel mai apropiat rival al său, un comediant care se autointitulează „Contele Binface” sau „Contele Cap-de-Gunoi” , în română, s-a clasat pe locul al doilea, cu 9.455 de voturi. Acesta le-a transmis și un mesaj susținătorilor săi.

De data aceasta, Farage a obținut cu 1.014 voturi mai mult decât în 2024 — o creștere de 17 puncte în favoarea sa — deși nu a avut de înfruntat o concurență reală. Rata de participare la vot a fost de 44,37%.

Alegerile speciale au fost convocate chiar de Farage, pe fondul unor anchete privind finanțele sale.

Sondaj Gândul

Crezi că Traian Băsescu ar fi cea mai bună propunere de premier acum?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Acesta s-a confruntat cu tot mai multe întrebări legate de o donație de 5 milioane de lire sterline din partea antreprenorului din domeniul criptomonedelor Christopher Harborne, primită înainte de a deveni deputat al circumscripției Clacton în 2024. Potrivit ziarului „The Times”, Farage ar fi primit, de asemenea, o donație nedeclarată de la George Cottrell, un antreprenor din domeniul criptomonedelor condamnat pentru fraudă în Statele Unite în 2017.

Două anchete parlamentare privind situația sa financiară urmează să fie reluate, în ciuda victoriei sale în alegerile parțiale.

Vineri, Farage a încălcat tradiția și a refuzat să participe la anunțarea rezultatelor la Clacton Leisure Centre. El le-a spus susținătorilor săi, într-un discurs ținut mai devreme în oraș, că nu va fi prezent din cauza a ceea ce a numit o „campanie organizată pentru a perturba și a discredita” rezultatul.

Farage a declarat: „Să fiu al naibii dacă o să urc pe scenă după ce am obținut o victorie răsunătoare, o susținere categorică a tot ceea ce am încercat să apăr și a ceea ce ați încercat și voi să apărați, doar ca să fiu umilit și înjosit de niște nimeni.” Un miting de sărbătorire a victoriei, programat ulterior la Clacton, a fost, de asemenea, anulat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
RĂZBOI Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
21:01
Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
FLASH NEWS Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
20:08
Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită
NEWS ALERT 🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
19:36
🚨 Un cutremur masiv de 7,7 grade a zguduit Indonezia la doar câteva zile după dezastrul din Columbia. Autoritățile au anunțat 47 de decese
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?

Cele mai noi

Trimite acest link pe