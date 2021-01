Medicul Virgil Musta, avertisment pentru cei care refuză vaccinul anti-COVID: Mai devreme sau mai târziu vor face boala

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, a primit şi cea de-a doua doză de vaccin și a explicat, într-o postare pe Facebook, care sunt avantajele şi care sunt dezavantajele vaccinării împotriva COVID-19.

Am aşteptat cu mare nerăbdare să apară cât mai repede un vaccin aprobat de toate instituţiile abilitate, pentru că eu am simţit din plin ce înseamnă această pandemie şi ştiu că doar un vaccin poate face ca lucrurile să nu continue ca şi până acum pentru noi toţi. Cu toate acestea, înainte de a decide dacă să mă vaccinez sau nu, am pus şi eu în balanţă avantajale vaccinării, riscurile vaccinării, precum şi riscurile la care mă expun dacă nu mă vaccinez”, a scris Virgil Musta pe pagina sa de Facebook.