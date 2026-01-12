Prima pagină » Actualitate » Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

12 ian. 2026, 11:59, Actualitate
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

Anul 2026 vine cu scumpiri în lanț. Pe lângă impozitele crescute la mașini și locuințe, precum și în zona imobiliară și în alte ramuri ale societății, o nouă majorare este preconizată pentru combustibili. În acest sens, România a ajuns în jumătatea scumpă a clasamentului european, după ce au crescut accizele de la 1 ianuarie 2026. Iată mai jos, în articol, cât îi costă pe români un plin la mașină, luna aceasta, la un rezervor de 50 de litri.

Datele Oil Bulletin arată faptul că România a ajuns în jumătatea scumpă a clasamentului european, după creșterea accizelor de la data de 1 ianuarie 2026.  De la începutul acestei luni, prețul benzinei a crescut cu 34 de bani per litru, iar prețul motorinei a crescut cu 31 de bani per litru. Clasamentul arată că doar 10 țări din UE au prețul mai mare la benzină decât România. În cazul motorinei, se aplică același lucru. Doar zece state din Uniunea Europeană surclasează România.

Având în vedere aceste noi estimări, precum și majorarea accizelor, poate fi efectuat un calcul aferent unui plin la mașină la un rezervor de 50 de litri.

Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

Cât costă un plin la mașină pentru un rezervor de 50 de litri

În condițiile în care ai o mașină cu un rezervor de 50 de litri, un plin de benzină sau motorină va costa mai mult cu aproape 15 lei, spre deosebire de prețul marcat la finalul anului trecut. În acest sens, avem calculul următor pentru un plin de benzină:

  • 7,60 lei X 50 de litri = 380 lei + 15 lei (costul adăugat, odată cu mărirea accizelor) = 395 de lei.

În condițiile în care ai o mașină cu un rezervor mai mare (60 / 70 de litri), atunci ai putea plăti între 18 și 21 de lei în plus.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Emanuel Titus iliesi / ABACAPRESS/Hepta

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
12:40
Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
12:22
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
ULTIMA ORĂ În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
12:07
În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
FLASH NEWS „Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
13:33
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
CONTROVERSĂ Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
CONTROVERSĂ De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
13:09
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
FLASH NEWS PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
12:50
PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
FLASH NEWS Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
12:42
Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
SĂNĂTATE Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere
11:58
Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere

Cele mai noi

Trimite acest link pe