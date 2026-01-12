Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

Anul 2026 vine cu scumpiri în lanț. Pe lângă impozitele crescute la mașini și locuințe, precum și în zona imobiliară și în alte ramuri ale societății, o nouă majorare este preconizată pentru combustibili. În acest sens, România a ajuns în jumătatea scumpă a clasamentului european, după ce au crescut accizele de la 1 ianuarie 2026. Iată mai jos, în articol, cât îi costă pe români un plin la mașină, luna aceasta, la un rezervor de 50 de litri.

Datele Oil Bulletin arată faptul că România a ajuns în jumătatea scumpă a clasamentului european, după creșterea accizelor de la data de 1 ianuarie 2026. De la începutul acestei luni, prețul benzinei a crescut cu 34 de bani per litru, iar prețul motorinei a crescut cu 31 de bani per litru. Clasamentul arată că doar 10 țări din UE au prețul mai mare la benzină decât România. În cazul motorinei, se aplică același lucru. Doar zece state din Uniunea Europeană surclasează România.

Având în vedere aceste noi estimări, precum și majorarea accizelor, poate fi efectuat un calcul aferent unui plin la mașină la un rezervor de 50 de litri.

Cât costă un plin la mașină pentru un rezervor de 50 de litri

În condițiile în care ai o mașină cu un rezervor de 50 de litri, un plin de benzină sau motorină va costa mai mult cu aproape 15 lei, spre deosebire de prețul marcat la finalul anului trecut. În acest sens, avem calculul următor pentru un plin de benzină:

7,60 lei X 50 de litri = 380 lei + 15 lei (costul adăugat, odată cu mărirea accizelor) = 395 de lei.

În condițiile în care ai o mașină cu un rezervor mai mare (60 / 70 de litri), atunci ai putea plăti între 18 și 21 de lei în plus.

Sursă foto: Mediafax Foto / Emanuel Titus iliesi / ABACAPRESS/Hepta