În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”

„Dacă Prefectura Argeș nu are nimic de ascuns să răspundă cu documente” scrie şefa PNL, Alina Gorghiu, despre scandalul care a avut loc recent la Urgenţa Spitalului Judeţean Argeş şi care a avut ca protagonistă pe prefecta Ioana Făcăleaţă. Aceasta din urmă a motivat cu un control inopinat prezenţa sa în instituţie, în apropiere de miezul nopţii şi scandalul care a urmat.

Alina Gorghiu, deputat PNL de Argeș, a solicitat Prefecturii Argeș să răspundă cu documente în contextul scandalului de la UPU Argeș.

„De două zile aflu de la unii colegi din PSD Argeș că e vina oricui, mai puțin a Prefecturii conduse de PSD, pentru rușinea de întâmplare și abuzul în funcție de la Urgențe”, a scris, luni, Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook.

Deputatul liberal spune că „realitatea este una singură: PNL nu a fost la urgențe la ora 23:00, nu a sărit peste rând în fața pacienților cu probleme grave, nu a țipat la oameni aflați în suferință, nu a mințit invocând un așa-zis «control» al Prefecturii. Toate aceste fapte aparțin prefectei Ioana Făcăleață”.

„Ca persoane publice am făcut ceva elementar și corect: am sesizat public abuzul în funcția publică, alături de mulți alții, am cerut demisia, am depus două solicitări oficiale în baza Legii 544/2001 – una la Prefectură, una la Spital. Dacă Prefectura Argeș, instituție condusă de PSD Argeș, nu are nimic de ascuns, să răspundă astăzi, cu documente, nu cu atacuri”, conchis Alina Gorghiu.

Prefectul PSD, Ioana Făcăleață, este acuzată că a mers la UPU Argeș, și „a sărit peste rând” pentru un consult medical și, beneficiind de privilegiile funcției, a intrat în zona de urgențe înaintea celor care așteptau ore întregi.

