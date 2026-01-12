Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. "Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mîncat de javre, nu de molii"

Poetul Mircea Dinescu a rememorat momentele care au precedat Revoluției din 1989, prin publicarea unei fotografii din arhiva personală, într-un gest de solidaritate cu manifestațiile poporului iranian împotriva aiatolahului Khamenei.

Mircea Dinescu a făcut publică o imagine realizată în martie 1989, de la Casa Scriitorilor, cu o zi înainte ca publicația franceză Liberation să publice un interviu cu acesta și arestul la domiciliu ca disident al regimului.

Poetul apare îmbrăcat cu același pulover în care a apărut la data de 22 decembrie 1989, când a preluat studiourile TVR alături de Ion Caramitru și alți revoluționari și a anunțat retragerea lui Nicolae Ceaușescu, care fugise cu elicopterul.

„Fotografie document, 16 martie1989 (cu o zi înainte de apariția interviului meu în revista franceză Libération și de arestarea mea la domiciliu). La Casa Scriitorilor împreună cu trei buni prieteni: Dan Deșliu, Alexandru Călinescu și mult hulitul meu pulover, nevinovat la ora aceea. Autorul fotografiei: Jan Willem Bos, traducătorul versurilor mele în limba olandeză” a transmis Dinescu.

„Ce-aș fi vrut să strig în Teheran /că a fugit la ruși Ayatollahul”

Postarea lui Mircea Dinescu este însoțită de o serie de versuri în care își exprima aprecierea față de poporul iranian pentru forța de a lupta unui regim opresiv, chiar și cu prețul vieții, tot așa cum au făcut și românii în Revoluția din decembrie ’89.

„De astăzi sunt persan

O, ce-aș fi vrut să strig în Teheran

că a fugit la ruși Ayatollahul,

să beau cu cei răniți un ayran

că s-a ales de dictatură praful”.

„Puloverul meu însă-i aproape rupt/ c-a fost mîncat de javre”

Dinescu își manifestă dezamăgirea față de clasa politică actuală și principiile democratice, pentru care el și mulți alții au luptat la Revoluție: „Puloverul meu însă-i aproape rupt/ c-a fost mîncat de javre, nu de molii”.

Poetul simte că românii au renunțat la lupta împotriva sistemului și își exprima aprecierea față de forța poporului iranian: „cum românii nu mai sunt români / aș fi jurat că sunt persan de-acuma”

„Puloverul meu însă-i aproape rupt,

c-a fost mîncat de javre, nu de molii,

încît îl port mai mult pe dedesubt,

că-s prea bătrîn și nu mai am orgolii. Dar l-aș fi scos cu forța din plămîni

văzînd că moartea s-a-ntrecut cu gluma

și cum românii nu mai sunt români

aș fi jurat că sunt persan de-acuma”

FOTO: Facebook/captura TVR