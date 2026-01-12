Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. "Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mîncat de javre, nu de molii"

Prima pagină » Știri politice » Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”

Ruxandra Radulescu
12 ian. 2026, 12:42, Știri politice
Poetul Mircea Dinescu a rememorat momentele care au precedat Revoluției din 1989, prin publicarea unei fotografii din arhiva personală, într-un gest de solidaritate cu manifestațiile poporului iranian împotriva aiatolahului Khamenei. 

Mircea Dinescu a făcut publică o imagine realizată în martie 1989, de la Casa Scriitorilor, cu o zi înainte ca publicația franceză Liberation să publice un interviu cu acesta și arestul la domiciliu ca disident al regimului.

Poetul apare îmbrăcat cu același pulover în care a apărut la data de 22 decembrie 1989, când a preluat studiourile TVR alături de Ion Caramitru și alți revoluționari și a anunțat retragerea lui Nicolae Ceaușescu, care fugise cu elicopterul.

„Fotografie document, 16 martie1989 (cu o zi înainte de apariția interviului meu în revista franceză Libération și de arestarea mea la domiciliu). La Casa Scriitorilor împreună cu trei buni prieteni: Dan Deșliu, Alexandru Călinescu și mult hulitul meu pulover, nevinovat la ora aceea.

Autorul fotografiei: Jan Willem Bos, traducătorul versurilor mele în limba olandeză” a transmis Dinescu.

Mircea Dinescu în studiourile TVR, la data de 22 decembrie 1989, imediat după fuga lui Ceauşescu

„Ce-aș fi vrut să strig în Teheran /că a fugit la ruși Ayatollahul”

Postarea lui Mircea Dinescu este însoțită de o serie de versuri în care își exprima aprecierea față de poporul iranian pentru forța de a lupta unui regim opresiv, chiar și cu prețul vieții, tot așa cum au făcut și românii în Revoluția din decembrie ’89.

„De astăzi sunt persan
O, ce-aș fi vrut să strig în Teheran
că a fugit la ruși Ayatollahul,
să beau cu cei răniți un ayran
că s-a ales de dictatură praful”.

„Puloverul meu însă-i aproape rupt/ c-a fost mîncat de javre”

Dinescu își manifestă dezamăgirea față de clasa politică actuală și principiile democratice, pentru care el și mulți alții au luptat la Revoluție: „Puloverul meu însă-i aproape rupt/ c-a fost mîncat de javre, nu de molii”.

Poetul simte că românii au renunțat la lupta împotriva sistemului și își exprima aprecierea față de forța poporului iranian: „cum românii nu mai sunt români / aș fi jurat că sunt persan de-acuma”

„Puloverul meu însă-i aproape rupt,
c-a fost mîncat de javre, nu de molii,
încît îl port mai mult pe dedesubt,
că-s prea bătrîn și nu mai am orgolii.

Dar l-aș fi scos cu forța din plămîni
văzînd că moartea s-a-ntrecut cu gluma
și cum românii nu mai sunt români
aș fi jurat că sunt persan de-acuma”

FOTO: Facebook/captura TVR

