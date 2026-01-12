Prima pagină » Actualitate » Rugăciunea zilei de luni pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare

Rugăciunea zilei de luni pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare

12 ian. 2026, 12:40, Actualitate
Rugăciunea zilei de luni pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare

Rugăciunea zilei de luni. Pentru atragerea norocului și pentru schimbarea stării interioare, la început de săptămână, poate fi rostită o rugăciune.

Este un nou început de săptămână, iar credincioșii pot rosti o rugăciune pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare. Pentru a-și așeza gândurile pe drumul responsabilităților și cel al planurilor, credincioșii pot aborda acest obicei bisericesc, pentru a-și întări credința. Se spune că ziua de luni ar fi cea mai grea a săptămânii, iar mulți oameni ar avea nevoie de îndrumare, pentru a-și găsi echilibrul.

Rugăciunea zilei de luni pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare / foto: Shutterstock

Rugăciunea zilei de luni pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare / foto: Shutterstock

Rugăciunea zilei de luni

„Doamne, îți mulțumesc pentru această nouă zi și pentru șansa unui nou început. Te rog să-mi luminezi pașii în săptămâna care începe și să-mi dai înțelepciune în tot ceea ce voi face.

Ajută-mă să iau decizii bune, să am răbdare în momentele grele și să nu mă las copleșit de griji. Dă-mi puterea să muncesc cinstit, să vorbesc cu blândețe și să privesc fiecare zi cu speranță.

Te rog să îndepărtezi de la mine gândurile rele, frica și nesiguranța. Așază norocul cel bun în calea mea, nu ca pe o întâmplare, ci ca pe o binecuvântare care vine din voia Ta.

Binecuvântează familia mea, munca mea și toate planurile pe care le port în suflet. Ajută-mă să fiu recunoscător pentru ceea ce am și să nu uit că fiecare pas este sub privirea Ta. Amin”, este rugăciunea pe care o poți rosti într-o zi de luni, arată BZI.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
12:40
Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
12:22
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii
ULTIMA ORĂ În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
12:07
În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”
AUTO Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
11:59
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
FLASH NEWS „Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
13:33
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
CONTROVERSĂ Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
CONTROVERSĂ De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
13:09
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
FLASH NEWS PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
12:50
PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
FLASH NEWS Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
12:42
Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mâncat de javre, nu de molii”
SĂNĂTATE Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere
11:58
Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere

Cele mai noi

Trimite acest link pe