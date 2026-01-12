Rugăciunea zilei de luni pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare

Rugăciunea zilei de luni. Pentru atragerea norocului și pentru schimbarea stării interioare, la început de săptămână, poate fi rostită o rugăciune.

Este un nou început de săptămână, iar credincioșii pot rosti o rugăciune pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare. Pentru a-și așeza gândurile pe drumul responsabilităților și cel al planurilor, credincioșii pot aborda acest obicei bisericesc, pentru a-și întări credința. Se spune că ziua de luni ar fi cea mai grea a săptămânii, iar mulți oameni ar avea nevoie de îndrumare, pentru a-și găsi echilibrul.

Rugăciunea zilei de luni

„Doamne, îți mulțumesc pentru această nouă zi și pentru șansa unui nou început. Te rog să-mi luminezi pașii în săptămâna care începe și să-mi dai înțelepciune în tot ceea ce voi face.

Ajută-mă să iau decizii bune, să am răbdare în momentele grele și să nu mă las copleșit de griji. Dă-mi puterea să muncesc cinstit, să vorbesc cu blândețe și să privesc fiecare zi cu speranță.

Te rog să îndepărtezi de la mine gândurile rele, frica și nesiguranța. Așază norocul cel bun în calea mea, nu ca pe o întâmplare, ci ca pe o binecuvântare care vine din voia Ta.

Binecuvântează familia mea, munca mea și toate planurile pe care le port în suflet. Ajută-mă să fiu recunoscător pentru ceea ce am și să nu uit că fiecare pas este sub privirea Ta. Amin”, este rugăciunea pe care o poți rosti într-o zi de luni, arată BZI.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ