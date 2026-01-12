Află cu cât au crescut taxele și impozitele pe anul 2026 în funcție de orașul în care locuiești. Cât se plătește în București

Impozitele și taxele locale s-au majorat de la 1 ianuarie 2026, iar unii români au de plată mai mulți bani decât se așteptau, după ce sumele datorate s-au dovedit a fi mai mari decât anunțase Guvernul Bolojan la finalul anului trecut. Majorările sunt diferite de la un oraș la altul, administrațiile locale fiind cele care au stabilit cota de impozitare finală.

Adoptarea legislației la nivel guvernamental a dat liber primăriilor să decidă cu privire la impozitele și taxele locale impuse cetățenilor.

Valoarea taxelor locale în București

De exemplu, în București, începând cu 1 ianuarie 2026, taxele locale au crescut cu aproape 80%:

valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat);

pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025);

creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii; valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025).

În continuare se va acorda o bonificaţie de 10% pentru plata anticipată (până la 31 martie 2026) a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport.

Taxe locale 2026 în Craiova și Cluj-Napoca

În 2026, la nivelul orașului Craiova, impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice au fost majorate de administraţia locală cu aproximativ 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării codului fiscal.

Decizia a fost luată cu majoritate de voturi de Consiliul Local Craiova în ultima şedinţă ordinară din decembrie 2025, care a votat un proiect de lege în acest sens.

Pentru mijloacele de transport, impozitele vor fi duble în 2026, faţă de 2025.

Și în Cluj-Napoca vor fi taxele majorate, cu 55 până la 80%.

„Ideea e că noi nu le-am majorat, au crescut doar în conformitate cu noile prevederi din Codul Fiscal, între 55 și 80%, în funcție de zonele fiscale”, arată primăria Cluj-Napoca. Astfel, pentru un apartament de 55 mp în zona A, impozitul anual crește de la 330 de lei la 515 lei; în zona B, de la 303 lei la 495 lei; iar în zona C, de la 277 lei la 474 lei pe an.

În schimb, pentru persoanele juridice, cota de impozitare la clădirile nerezidențiale rămâne 1% din valoarea impozabilă a clădirii la 31.12.2025, stabilită prin acte de dobândire notariale, raport de evaluare sau proces-verbal de recepție în cazul clădirilor noi.

Taxe locale 2026 în Iași

În Iași, românii au început să își achite taxele şi impozitele începând cu 8 ianuarie. Potrivit reprezentanţilor Primăriei Iaşi, se vor încasa impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local în regim de program normal, respectiv de luni până vineri, între orele 8.30 – 16.30, cu excepţia zilei de joi, când programul este 8:30 – 18:30.

Ca şi în anii trecuţi, plata integrală anticipată până la data de 31 martie 2026, inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, primește o bonificaţie de 10%.

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua la ghişee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier. Plăţile online se pot efectua prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secţiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi.

În cadrul şedinţei extraordinare de pe 29 decembrie 2025 a Consiliului Local Iaşi s-a decis ca principalele taxe şi impozite vor creşte doar cu nivelul minim impus de lege. Astfel, pentru un apartament la bloc obişnuit, valoarea impozabilă creşte de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

De asemenea, C.L. Iași a votat ca, în cazul persoanelor fizice, impozitul pentru clădiri rezidenţiale (apartament şi case de locuit) şi clădiri-anexă să rămână la 0,08% din valoarea impozabilă, ca şi în anii trecuţi.

Taxe locale 2026 în Brașov

Și Consiliul Local Brașov a majorat, printr-o Hotărâre adoptată în ziua de 22 decembrie, nivelul impozitelor și taxelor locale. Astfel, impozitul pe clădiri va crește de 2,67 ori, iar proprietarii de autoturisme poluante vor plăti mai mult pentru că se va calcula nu doar capacitatea cilindrică, ci și cât de mult poluează autovehiculul.

Concret: pentru un apartament cu două camere, de 55 m.p., în zona A, dacă în 2025 s-a plătit suma de 200,86 lei, în 2026 se va plăti 515,32 lei. Dacă vorbim de zona B din Brașov, pentru un apartament cu aceeași suprafață se va plăti suma de 494,71 lei, în loc de 192,83de lei. Iar în zona C, 474,10 lei, în loc de 184,79.

Sunt creșteri de taxe și impozite și la mașini, pentru toate categoriile de autovehicule, indiferent că aparțin persoanelor fizice sau juridice.

Astfel, s-au decis următoarele:

pentru mașini cu normă de poluare non euro-Euro 4 – o majorare de 100%;

pentru mașini cu normă de poluare Euro 5 – o majorare de 75%;

pentru mașini cu normă de poluare Euro 6 – o majorare de 35%;

pentru mașini hibrid – o majorare de 5%.

Calculele arată că, pentru un autoturism Euro 3, cu motor de 1.600 cc, dacă în 2025 s-a plătit un impozit de 129 de lei, din 2026 se va plăti un impozit de 312 lei. Pentru un autoturism Euro 5, aceeași capacitate cilindrică, se va plăti suma de 246,40 lei, în loc de 129 de lei, iar pentru Euro 6 impozitul va fi de 178,20 lei, în loc de 129 de lei.

Taxe locale 2026 în Ploiești

Nici locuitorii din Ploiești nu scapă. Impozitele datorate pe 2026 s-au mărit cu aproape 80% pentru clădirile rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Local din 29 decembrie. De asemenea, s-au eliminat o serie de reduceri pentru apartamentele situate în blocuri cu mai mult de trei niveluri şi opt apartamente şi pentru clădirile mai vechi de 30 de ani.

În ceea ce privește impozitul auto, dacă în 2025 se plăteau 100 de lei pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică sub 1600 cmc, anul acesta se vor achita 156 de lei. Pentru maşinile de capacitate mai mare de 3000 cmc, impozitul pentru norma de poluare Euro 6 va rămâne la acelaşi nivel.

Trebuie spus că persoanele cu handicap nu vor mai beneficia de niciun fel de scutire sau reducere, conform deciziilor luate de autorități.

Taxe locale 2026 în Arad și Timișoara

La Arad, ghișeele se deschid abia de la 19 ianuarie, a anunțat administrația locală. Și aici taxele și impozitele s-au majorat cu 80%, conform deciziei Consiliului Local.

Astfel, pentru un apartament cu două camere de 60 de metri pătraţi, situat în Zona A a oraşului Arad, pentru care în 2025 s-a achitat un impozit de 322 de lei, anul viitor se va plăti 578 de lei. Pentru un apartament cu aceeaşi dimensiune, dar în Zona D, se va plăti 506 lei, faţă de 282 de lei în acest an.

Pentru un teren agricol intravilan, cu suprafaţa de 1.000 de metri pătraţi şi situat în Zona A, se va plăti 30 de lei, faţă de 25 lei în prezent. În Zona D, impozitul va fi de 16 lei, faţă de 13 lei. Pentru terenuri destinate construcţiilor sau curţilor, cu suprafaţa de 250 de metri pătraţi, se va achita 284 de lei în Zona A, sumă care a rămas neschimbată faţă de acest an.

În cazul autoturismelor, creşterea de taxe este mai mică. Astfel, o maşină cu capacitate de 1.200 de cmc şi norma de poluare Euro 3 se va plăti 117 lei (faţă de 104 lei), iar pentru o maşină de 1.200 cmc şi Euro 6 se va plăti 99 lei (în scădere uşoară, de la 104 lei). În cazul maşinilor de 1.601 cmc şi Euro 3, taxa va creşte de la 310 lei la 320 lei, iar pentru cele de 1.601 cmc şi Euro 6, taxa scade de la 310 la 296 lei.

Nici la Timișoara lucrurile nu stau diferit, impozitele fiind ajustate în baza noilor prevederi legale aplicabile la nivel național. S-a ajuns la o creștere cu aproximativ 79% a valorii în lei pe metru pătrat, precum și la eliminarea reducerilor în funcție de vechimea imobilului de 10%, 30% și 50%.

Totodată, scutirile aplicate pentru persoanele cu handicap au fost eliminate.

Taxe locale 2026 în Constanța

În Constanța, impozitul pe clădirile rezidențiale crește cu maximum 80%, iar de la 1 ianuarie 2026 taxa de salubrizare ajunge la 28 de lei de persoană (față de 20 de lei în 2025 și 8 lei în 2024).

De asemenea, printre taxele prevăzute pentru 2026 se numără și cea de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public.

În același timp, se introduce o taxă de 500 lei pentru proprietarii de apartamente din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază locuințele în regim hotelier.

Taxe locale 2026 în Vaslui

La nivelul orașului Vaslui, s-a decis să se majoreze impozitele cu 90% pentru clădirile rezidenţiale.

Potrivit directorului executiv al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Vaslui, Eugen Boţ, creşteri importante vor fi înregistrate şi la anumite categorii de terenuri, unde majorările sunt de peste 70%.

„Impozitul la persoane fizice pe clădirile rezidenţiale va creşte cu 90%, fiind vorba de norma de impunere dată prin lege, iar la clădirile nerezidenţiale, adică spaţii comerciale, nu se înregistrează creşteri.

La terenurile intravilane cu construcţii va fi o creştere de 5,6%, actualizată cu rata inflaţiei, iar în cazul celor cu altă folosinţă se va înregistra o creştere cu 70%. În cazul terenurilor situate în extravilan se va aplica, de asemenea, majorarea decisă prin lege. În privinţa mijloacelor de transport, se aplică prevederile legale în funcţie de norma de poluare şi de capacitatea cilindrică.

Deşi s-ar fi putut merge cu preţuri mai mari, Consiliul Local a impus o cotă adiţională de doar 20% la mijloacele de transport. La toate maşinile de peste 1.600 cm3 impozitul scade în anul 2026”, a declarat Boţ.

