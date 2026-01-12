Prima pagină » Știri politice » PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan

12 ian. 2026, 12:50, Știri politice
PSD sare în apărarea lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, în scandalul acuzațiilor de plagiat. Social-democrații spun că nu este o coincidență faptul că scandalul a izbucnit exact după ce Marinescu a anunțat că numirile la vârful parchetelor vor urma strict procedurile legale și nu vor ține cont de interese politice. În opinia PSD, miza reală nu este teza de doctorat, ci încercarea de a-l scoate din joc pe ministru înainte ca acesta să finalizeze procesul de selecție pentru șefii marilor parchete, așa cum a anunțat Gândul. În același timp, o acuză și pe jurnalista Emilia Șercan că „este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

Dacă ar fi existat suspiciuni reale și de bună credință, ele ar fi apărut la numirea sa în funcție, nu acum”, spun social-democrații.

PSD: „Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU”

În ceea ce privește acuzația de plagiat, PSD subliniază că teza lui Radu Marinescu a fost verificată și validată de Comisia de doctorat și de CNATDCU, instituțiile abilitate să se pronunțe în astfel de cazuri. La data susținerii lucrării, aceasta a respectat regulile academice și legislația în vigoare. Partidul spune că nimeni nu poate fi acuzat pentru încălcarea unei legi care nu exista la acel moment și că verdictele nu pot fi date de persoane sau grupuri care nu au competență legală.

Social-democrații îl susțin „fără rezerve” pe ministrul Justiției și anunță că vor respinge orice tentativă de influențare politică a sistemului judiciar. Mesajul este clar: procedurile legale trebuie să meargă înainte, iar numirile în fruntea parchetelor nu vor deveni monedă de schimb în jocuri de culise.

Social-democrații o atacă direct pe Emilia Șercan

Social-democrații o vizează direct pe jurnalista Emilia Șercan, pe care o acuză că nu are credibilitate. În comunicat, PSD susține că persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență, motiv pentru care nu ar avea autoritatea să lanseze verdicte publice peste deciziile unor instituții precum CNATDCU sau comisiile universitare.

Mesajul PSD

​„PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când  a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!

În privința acuzației de plagiat, ministrul Justiției Radu Marinescu nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare. Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment. Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o legecare nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență.

Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”, scrie PSD în comunicatul de presă.

Citește și

