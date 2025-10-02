Prima pagină » Cultură » Muzică » Motivul pentru care Dan Bittman și-a donat toată AVEREA: Tot ce am făcut, case, proprietăți, le-am donat

02 oct. 2025, 18:20, Muzică
Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a explicat într-un podcast motivul pentru care și-a donat toată averea, în timp ce a trecut bunurile sale pe numele mamei copiilor săi, Liliana Ștefan.

Artistul a dezvăluit că încă este în putere și poate să mai stângă bani din concerte.

„Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, Doamne-ferește, și mai am ceva de muncit, în timp fac”, a declarat Dan Bittman.

El vrea să aibă parte de liniștea sufletească și în atmosfera dintr-o casă, nu în pereții ei.

„Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună. Când nu a mai fost valabilă vorba aia am zis că nu mai am de ce să țin casele. Vorba era că nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă în garsoniera aia e mult mai important decât pereții. Adică sufletul de acolo și atmosfera și cum reușești să fie bine”, a explicat cântărețul în emisiunea „Gând la Gând Cu Teo”.


Dan Bittman și Liliana Ștefan au trăit împreună de 25 de ani, până la despărțirea din 2019, după ce au ales să nu mai locuiască împreună cu cei trei copii.

„25 de ani ne-am înțeles bine, 29 am stat împreună, cu bine, cu rău, dar a fost o femeie care a știut întotdeauna, cu înțelepciune, să aibă grijă din umbră de tot ce însemna casă, copii și așa mai departe”, a spus artistul.

Deși recunoaște că ar fi schimbat multe lucruri în relație, cântărețul nu regretă.

Artistul a spus că a ales să trăiască fără presiunea posesiunilor, convins că adevărata bogăție stă în sănătate, muncă și echilibrul interior.

Mediafax
