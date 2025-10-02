Motivul pentru care Dan Bittman și-a donat toată AVEREA: Tot ce am făcut, case, proprietăți, le-am donat

Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a explicat într-un podcast motivul pentru care și-a donat toată averea, în timp ce a trecut bunurile sale pe numele mamei copiilor săi, Liliana Ștefan.
Artistul a dezvăluit că încă este în putere și poate să mai stângă bani din concerte.
„Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, Doamne-ferește, și mai am ceva de muncit, în timp fac”, a declarat Dan Bittman.
El vrea să aibă parte de liniștea sufletească și în atmosfera dintr-o casă, nu în pereții ei.
„Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună. Când nu a mai fost valabilă vorba aia am zis că nu mai am de ce să țin casele. Vorba era că nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă în garsoniera aia e mult mai important decât pereții. Adică sufletul de acolo și atmosfera și cum reușești să fie bine”, a explicat cântărețul în emisiunea „Gând la Gând Cu Teo”.
„25 de ani ne-am înțeles bine, 29 am stat împreună, cu bine, cu rău, dar a fost o femeie care a știut întotdeauna, cu înțelepciune, să aibă grijă din umbră de tot ce însemna casă, copii și așa mai departe”, a spus artistul.
Deși recunoaște că ar fi schimbat multe lucruri în relație, cântărețul nu regretă.
Artistul a spus că a ales să trăiască fără presiunea posesiunilor, convins că adevărata bogăție stă în sănătate, muncă și echilibrul interior.
