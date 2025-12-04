Scandal la Eurovision. Olanda și Spania boicotează concursul, după ce Israel a fost lăsat să participe

Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota concursul muzical Eurovision de anul viitor. Motivul care i-a împins la acest gest fără precedent în istoria concursului muzical european este că i s-a permis Israelului să participe în continuare, deși se află în război cu grupările teroriste Hamas din Fâșia Gaza, Hezbollah din Liban și cu grupul rebelilor Houthi din Yemen. Israelul a purtat un război de 12 zile cu Iranul. Premierul israelian are mandat de arestare de la Curtea Internațională pentru crime de război după ce a bombardat zone populate de civili, rezultând peste 72.000 de morți. Un alt motiv pentru care s-a cerut excluderea Israelului îl reprezintă acuzațiile de practici de vot neloiale.

Israelului i se permite să participe la concursul muzical care are ca obiectiv promovarea păcii. Organizatorii au respins cererea Irlandei, Spaniei, Olandei și Sloveniei, invocând „sporirea neîncrederii în organizarea festivalului”.

50 de radiodifuzori, inclusiv BBC, au participat la o reuniune a Uniunii Europene de Radiodifuziune pentru a discuta despre viitorul concursului urmărit de peste 150 de milioane de oameni anual.

„Participarea Israelului rămâne de neconceput, având în vedere pierderile îngrozitoare de vieți omenești din Fâșia Gaza și criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol viețile atâtor civili”, a transmis postul TV RTE din Irlanda.

Ce alte acuzații i se aduc Israelului

Au apărut acuzații că Israelul l-a promovat pe nedrept pe participantul său, Yuval Raphael, în acest an.

„Acest vot înseamnă că toți membrii EBU care doresc să participe la Concursul Muzical Eurovision 2026 și sunt de acord să respecte noile reguli sunt eligibili să participe”, a declarat EBU.

Martin Green, directorul Concursul Muzical Eurovision, a declarat că este „încântat” că membrilor li s-a oferit „oportunitatea de a dezbate” locul Israelului în concurs înainte de vot.

„A fost o dezbatere completă, sinceră, onestă și destul de emoționantă, dar, după cum putem vedea din rezultatul emfatic, ei s-au unit cu adevărat în convingerea că Concursul Muzical Eurovision nu ar trebui folosit ca teatru politic, ci trebuie să păstreze un anumit sentiment de neutralitate.”

Reacția președintelui israelian

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a lăudat decizia de a permite țării sale să concureze, numind-o „un gest apreciat de solidaritate, fraternitate și cooperare, simbolizând o victorie asupra celor care încearcă să reducă la tăcere Israelul și să răspândească ură”.

El a spus că este „bucuros că Israelul va participa din nou la Eurovision și sper că competiția va rămâne una care sfințește cultura, poezia și prietenia dintre popoare și înțelegerea culturală transfrontalieră”.

Țările care au amenințat cu boicotul

Postul de radio olandez Avrotros a declarat că „participarea Țărilor de Jos în circumstanțele actuale este incompatibilă cu valorile publice care sunt esențiale pentru noi”.

Postul de radio spaniol RTVE a anunțat că Spania se va retrage din concursul muzical dacă Israelul continuă să participe:

„Consiliul de administrație al RTVE a convenit în septembrie anul trecut că Spania se va retrage din Eurovision dacă Israelul ar face parte din ea.” „Această retragere înseamnă, de asemenea, că RTVE nu va difuza finala Eurovision 2026… nici semifinalele preliminare.”

Și postul de radio sloven RTV a adăugat că poziția sa „rămâne neschimbată”.

„Modificările recente ale regulilor nu ne schimbă opinia.”

Islanda era, de asemenea, așteptată să boicoteze concursul, dar nu și-a confirmat încă planurile.

Radiodifuzorul belgian a declarat că „va lua o poziție în zilele următoare”. BBC nu a comentat încă cu privire la participarea Regatului Unit.

Cine a reprezentat Israelul la ediția de anul trecut

Anul trecut, Yuval Raphael a reprezentat Israelul la cea de-a 69-a ediție a Concursului Muzical Eurovision, organizată la Basel, Elveția.

În vârstă de 24 ani, ea a ieșit în evidență cu piesa Hakochav Haba” (Steaua în devenire), o versiune de baladă a piesei „Dancing Queen” (ABBA).



„A fost un festival foarte frumos, eu și prietenul meu îl așteptam cu nerăbdare de mult timp. Prietenul meu Adar a vrut să meargă la acest festival și cumpărasem biletele cu câteva luni înainte. Eram atât de emoționată, îmi place muzica rave și, mai ales, muzica trance. Și a fost cu adevărat frumos. Luminile, scena, incredibile. Deodată, muzica s-a oprit și alarmele au început să sune. Am ajuns în jurul orei 23:30 și am băut ceva în parcare. Am dansat câteva ore. Deodată, muzica s-a oprit și sirenele au început să sune. Am văzut rachete pe cer. Acest lucru se întâmplă destul de des în Israel, nu m-a stresat în mod deosebit. Am văzut o mulțime de oameni alergând spre stradă. I-am întrebat ce se întâmplă și mi-au răspuns că în apropierea noastră sunt teroriști. L-am sunat pe tatăl meu și i-am spus ce se întâmplă. La aproximativ 200 de metri de noi am văzut un mic adăpost antirachetă conceput pentru vreo 10 persoane. Dar eram 50. Nu era nicio ușă, camera se deschidea direct pe stradă. M-am așezat în colțul îndepărtat al buncărului. Lângă mine era o tânără. Nu o cunoșteam, dar m-a ținut de mână, plângea isteric. I-am spus că e în regulă, totul va fi bine. Eram încă la telefon cu tatăl meu, când deodată toți cei din adăpost au tăcut. Două secunde mai târziu, primele împușcături. Am scăpat telefonul. Teroriștii au tras în mod repetat înăuntru. La un moment, i-am auzit pe atacatori plecând spre mașină. Apoi am început să șoptim, cei care mai trăiam. Când am deschis ochii, am văzut că fata pe care o țineam de mână era moartă. Capul ei era pe umărul meu. Trupul unei fete moarte apăsa pe piciorul meu. Am stat în buncăr de la 7:00 până pe la 14:00. Eram oameni peste oameni. Durerea era insuportabilă. Am închis ochii și mi-am imaginat patul, casa, familia. Dar durerea a fost brutală și am simțit că oasele încep să se rupă. La un moment dat nu am mai suportat și am vrut să mă ridic. Dar cei care mai erau în viață m-au oprit: Dacă ieși, ești moartă! Ploua cu grenade peste cei care mai trăiau. La început am crezut că sunt doar doi sau trei teroriști. Astăzi știu că au fost în jur de 3.000. După ce au tras, au aruncat grenade în buncăr. Bucățele mici de zid, fierbinți, mi-au căzut pe umăr, am simțit mirosul de arsură a pielii. Dar nu m-am mișcat. Apoi, după o altă grenadă, am simțit că mi se udă tot corpul, ca un duș. Nu vedeam nimic, cadavrul de lângă mine era pe faţa mea. Am deschis un ochi și am văzut că era sânge. Un bărbat fusese lovit și sângele m-a împroșcat și pe mine. În cele șapte ore petrecute în buncăr, m-am concentrat să-mi mișc mereu degetele de la picioare, astfel încât să nu-mi pierd piciorul”.

Yuval Raphael i-a supraviețuit atacului sângeros comis de gruparea teroristă Hamas asupra festivalului de muzică Nova de pe 7 octombrie 2023. Melodia pe care a cântat-o a fost dedicată tuturor celor uciși la festival Nova la care participase.

