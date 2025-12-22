2026 va fi un an plin de divertisment:„Avengers Doomsday”, „Dune Part 3”, și „The Odyssey” se difuzează la cinema, GTA VI este așteptat cu mari emoții

Clasamentul filmelor anului 2025 a fost dominat de animația chinezească „Ne Zha 2”, care a devenit al cincilea cel mai profitabil film din istorie și animația cu cele mai mari încasări internaționale: 2,2 miliarde de dolari.

Povestea, inspirată după mitologia chinezească, a impresionat în mod plăcut și spectatorii cinematografelor din afara Chinei.

Retrospectiva anului 2025: Cinematografie

În urma revenirii lui Donald Trump la președinția SUA, cinematografia americană a recurs în continuare la nostalgie, readucând vechile francize de filme cu care publicul american a fost obișnuit de zeci de ani: „Superman” care revine pe marile ecrane cu noul actor David Corenswet, „Jurassic World Rebirth” cu Scarlet Johansson în rolul principal, și „Mission: Impossible – The Final Reckoning”, ultimul film în care Tom Cruise îl mai joacă pe Ethan Hunt.

Anul acesta, Walt Disney a continuat să domine încasările cu filmele „Avatar: Fire and Ash” al lui James Cameron, adaptarea live-action a animației „Lilo & Stitch”, „Zootopia 2”, „The Fantastic Four: First Steps”, considerat cel mai reușit film din franciză, și „Captain America: Brave New World”, cu actorul Anthony Mackie care s-a echipat cu scutul supereroului american pentru prima oară pe marile ecrane.

Însă, Disney a clacat cu „Snow White, considerată drept una dintre cele mai mari eșecuri din istoria cinematografiei. Filmul a atras critici din cauza distribuției „color-blind” (actori de culoare care au interpretat personaje albe), ilustrarea grafică a celor șapte pitici și declarațiilor controversate ale actriței Rachel Zegler legate de feminism și războiul din Fâșia Gaza.

S-au făcut remarcate în cinematografe și muzicalul inspirat după „Vrăjitorul din Oz”, „Wicked: For Good” cu Ariana Grande și Cynthia Erivo , pelicula de groază „Sinners” cu Michael B. Jordan, filmul de curse produs de Apple Studios „F1” cu Brad Pitt și adaptarea „A Minecraft Movie” după cel mai popular joc video, cu Jack Black și Jason Momoa.

Retrospectiva anului 2025: Gaming

Legat de jocurile video, 2025 a fost un an plin de lansări reușite. „Clair Obscur: Expedition 33” (Sandfall Interactive/ Kepler Interactive), jocul de rol produs de francezi cu o poveste fantastică inspirată după perioada „La Belle Epoque”, care a obținut premiul de Jocul Anului la „The Game Awards” și care a fost vândut în 5 milioane de exemplare.

Jucătorii au avut parte de multe alte continuări ale unor francize cunoscute: au vânat demoni în „Doom: The Dark Ages” (Bethesda/Microsoft), au călătorit în Japonia feudală cu samuraiul Yasuke și luptătoarea shinobi Naoe prin „Assassin’s Creed Shadows” (Ubisoft), au salvat NATO de amenințarea din partea unei companii militare private în „Battlefield 6” (DICE/EA), s-au echipat cu armuri de cavaleri în Cehia medievală din „Kingdom Come Deliverance 2” (Warhorse Studios/Deep Silver) și au clădit civilizații și imperii în „Civilization VII” (2K/ Take Two Interactive).

Au fost și titluri inedite, precum „Split Fiction” de la EA, un joc video ce poate fi jucat Co-op: un jucător joacă în rolul unui personaj care explorează lumea fantastică, iar celălalt preia rolul unui personaj din lumea științifico-fantastică.

Marile lansări din 2026 pentru marele ecran

Filme horror și de acțiune

Începem anul 2026 cu o lansare Netflix: filmul de acțiune „The Rip” cu Matt Damon și Ben Affleck în rolurile principale, programat pentru 16 ianuarie. Pe 8 mai, Warner Bros. Pictures ne aduce lupte spectaculoase ca-n jocurile video pe marele ecran, cu actorul Karl Urban cap de afiș: Mortal Kombat II. Actorul îl va interpreta pe Johnny Cage. Pe 20 noiembrie apare The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

De la succesul filmului „It” din 2017, aproape în fiecare an am avut filme casual al genului horror revitalizat în spiritul anilor 1980′. Iar 2026 nu va face excepție: „28 Years Later: The Bone Temple” (16 ianuarie), „The Strangers – Chapter 3”,(6 februarie)”, „Scream 7” (27 februarie), „Ready or Not 2: Here I Come” (10 aprilie), „The Mummy” (17 aprilie), „Deep Water” (1 mai), „Scary Movie 6” (12 iunie), „Clayface” (11 septembrie), „Resident Evil” (18 septembrie).

Anul 2026 va fi încheiat cu „Werwulf”, un film lansat chiar de Crăciun. Povestea va fi amplasată în Anglia medievală. Distribuția va fi alcătuită din actorii Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe și Ralph Ineson.

Animații

2026 readuce vechi francize de animație în cinematografe: „The Super Mario Galaxy Movie” pe 3 aprilie, „Toy Story 5” pe 19 iunie (Tim Allen și Tom Hanks își vor relua rolurile de actori vocali), „Minions 3” pe 1 iulie și „The Angry Birds Movie 3” pe 23 decembrie.

Filmele fantastice și SF

Pentru prima oară după 7 ani, franciza Star Wars revine în cinematografe. Pe 22 mai 2026, Disney va lansa filmul „The Mandalorian and Grogu”. Și pentru că filmele live-action adaptate după animațiile Disney precum „Lilo & Stitch” încă au mare succes comercial, pe 10 iulie va fi lansat filmul „Moana”. Va avea aproape aceeași poveste ca mult îndrăgita animație din 2017. Actorii principali din distribuție vor fi Catherine Laga’aia și Dwayne Johnson.

Filmul inspirat după mitologia polineziană lansat de Disney va avea încă o concurență serioasă în vară. Pe 17 iulie, Christopher Nolan va lansa cel mai scump film al carierei sale de producător: „The Odyssey”. Filmul inspirat după opera grecească a lui Homer l-a costat pe regizorul filmelor „The Dark Knight”, „Inception” și „Oppenheimer” în jur de 250 de milioane de dolari. Iar distribuția este una impresionantă: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron.

Pentru că tot este anul revenirilor, The Legend of Aang: The Last Airbender este programat să apară în cinematografe pe 9 octombrie. Iar Narnia de întoarce după 15 ani, însă pe Netflix. „Narnia: The Magician’s Nephew” va avea premiera pe 26 noiembrie 2026.

Decembrie, luna cadourilor, aduce un nou film de aventură „Jumanji” lansat de Sony. Iar pe 18 decembrie 2026, cinefilii împătimiți după romanele „Dune” scrise de Frank Herbert vor urmări continuarea poveștii împăratului Paul Atreides în filmul „Dune: Part Three”. Nu doar că va avea o distribuție impresionantă (Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson). Dar este programat pentru lansare în aceeași zi cu „Avengers: Doomsday”.

Filmele cu supereroi

La fel ca în fiecare an, nici 2026 nu duce lipsă de filme cu supereroi. Însă, este anticipat a fi un an „epic”. Pe 5 iunie va fi lansată prima adaptare cinematografică a universului Matell de la cea din 1987 – „Masters of the Universe”.

Supergirl va da năvală prin cinematografe pe 26 iunie 2026, iar Tom Holland revine în rolul Omului-Păianjen în „Spider-Man: Brand New Day”, programat pentru lansare la 31 iulie.

În cele din urmă, pe 18 decembrie 2026, odată cu lansarea filmului „Dune Part Three”, supereroii Universului Cinematic Marvel (Thor, Captain American, Dr. Strange, Loki, Thunderbolts, Cei Patru Fantastici, Deadpool, X-Men) se reunesc pentru a-l opri pe Dr. Doom, interpretat de Robert Downey Jr., fostul „Iron Man”.

Va fi filmul cu cea mai mare distribuție a anului cu „nume mari” de actori: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, Joseph Quinn, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Pedro Pascal, Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Hayley Atwell, Ryan Reynolds și mulți alții.

Cel mai așteptat joc video al anului 2026

2026 vine cu titluri interesante și în zona de gaming. Totodată, este anul în care milioane de jucători s-ar putea juca Grand Theft Auto VI, programat pentru lansare pe 19 noiembrie 2026, pe consolele PlayStation 5 și Xbox Series X și S.

Valve Corporation a anunțat că ar putea lansa Steam Machine și Steam Frame anul acesta. Potrivit Gamespot, alte titluri care sunt programate să fie lansate anul viitor sunt:

Nioh 3 (6 februarie)

Resident Evil Requiem (27 februarie)

007 First Light (27 martie)

Phantom Blade Zero (9 septembrie)

Marvel’s Wolverine

Marvel 1943: Rise of Hydra

Tropico 7

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Alte jocuri video urmează să fie anunțate la The Academy of Interactive Arts & Sciences (10 – 12 februarie), la The Game Developers Conference (9-21 martie), Summer Game Fest (5 iunie), Gamescom (26-30 august), Blizzard Entertainment (12-13 septembrie) și Tokyo Game Show (17 – 21 septembrie).

