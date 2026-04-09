对罗马尼亚最具影响力的反对派媒体之一——独立出版物《Gândul》的打压。两个多月以来，Facebook已关闭了该报拥有一百万粉丝的页面，并拒绝恢复。数百万次浏览量在一夜之间消失。

Meta公司（运营Facebook平台）于2026年2月22日关闭了《Gândul》的页面，且没有任何预警或明确解释。页面在一天之内消失，导致《Gândul》的流量骤降，直接损失为每日600万至700万次浏览量，以及每月在Facebook和网站上的近2亿次浏览量。

该报在社交媒体上的延伸平台——并且已获得Facebook“蓝色认证标识”——拥有超过100万名关注者，每月可产生数亿次浏览量。Facebook正在严重限制公众通过《Gândul》平台获取信息的权利。

在缺乏关于该限制措施的解释的情况下，并鉴于该报本着向公众提供信息的宗旨，善意遵守新闻职业道德规范，我们认为Facebook的这一行为，是对新闻自由的攻击——既针对整体新闻自由，也直接针对一家独立媒体；同时，这一行为还违反了罗马尼亚宪法及相关法律所保障的权利，正如下文将进一步论证的那样。

令人震惊的是，像Facebook这样的实体，仅凭一次点击，就可以摧毁记者多年辛勤积累的成果。我们正在目睹一种滥用行为：来自一系列科技巨头中的某些公司，这些公司虽然在罗马尼亚运营，并从罗马尼亚公民那里获取数以亿欧元计的收入，但实际上却“并不存在”于罗马尼亚，不向罗马尼亚国家缴税，也不对相关当局负责。类似的例子还有很多，其中包括Uber等公司，它们受到保护，并对罗马尼亚本土企业家构成不正当竞争。

关于上述所有问题，我们将在下一篇文章中作详细阐述，并且一如《Gândul》的一贯做法，以文件和数据为依据加以说明。

我们在此呼吁所有维护公民权益、宪法、权利与自由的机构，以及在自由竞争领域承担监管职责的相关机构，对这一我们认为属于权力滥用的行为予以主动调查：包括罗马尼亚议会、罗马尼亚政府、国家通信管理与监管局（ANCOM）、竞争委员会，以及欧盟委员会竞争总司等。

Facebook的这一行为，其在市场中的主导地位以及基于这一地位所产生的滥用权力，构成了对言论自由和自由市场竞争的严重侵犯。

言论自由，正受制于算法与网络平台不透明决策的摆布

对该在线报纸传播渠道的限制——这一渠道曾使《Gândul》的文章触达超过100万用户——实际上意味着对新闻自由和言论自由的限制。

在《Gândul》，我们始终真诚地相信媒体有责任对权力进行监督与批评，无论其政治立场如何。但这种批评必须建立在论据、证据和扎实文件的基础之上。我们认为，该报Facebook页面被关闭并非巧合，尤其是在该报被视为罗马尼亚最有影响力的反对派媒体之一的背景下。正如我们将在下文所展示的，《Gândul》已就Facebook所指出的所有“问题”进行了友好解决，而目前并不存在任何继续关闭该页面的真实理由。

言论自由在宪法第30条中有所规定：

（1）思想、意见或信仰的表达自由，以及通过口头、书面、图像、声音或其他公 共传播方式进行各种形式创作的自由，均不可侵犯。

（2）任何形式的审查制度均被禁止。

（3）新闻自由还包括创办出版物的自由。

（4）任何出版物均不得被取缔。

我们认为，Facebook的这一行为，至少违反了罗马尼亚宪法第30条中关于言论自由所列出的四款条文中的三项。

Facebook的行为使该报在竞争中遭受重大损害

Facebook在罗马尼亚媒体市场上对自由竞争造成了严重干扰。由于《Gândul》无法再通过其自身的Facebook页面传播文章，这使其在与竞争对手的关系中遭受了重大损失。

我们目前无法通过Facebook平台接触到《Gândul》的读者和关注者，而与此同时，与我们存在竞争关系的其他报纸却拥有不受限制的访问权限。这种情况直接导致了只有我们承担的财务损失，而竞争对手并未受到同样影响。因此，公司运营能力下降，投资能力也随之减弱，而其他公司的收入却未受到Facebook的影响。

因此，通过限制页面访问的行为，Facebook实际上直接介入市场，并违反了企业之间自由竞争的原则，而这一原则正是民主与资本主义的重要基石和基本权利之一。

除了基本原则之外，Facebook甚至还违反了《第21/1996号竞争法》第6条的规定：“禁止滥用市场支配地位……通过实施具有反竞争性质的行为，其目的或效果是限制、阻碍或扭曲竞争。”

在短短一天之内，一个拥有100万关注者的页面被彻底摧毁

Facebook至今仍拒绝就其所采取的措施给出明确解释，并以侵犯版权为由进行说明。事实上，版权纠纷在出版行业中本属常见问题，而相关争议已经在平台内与提出申诉的公司直接解决。然而，尽管所有申诉均已处理完毕，Facebook仍持续对《Gândul》进行不公正对待。

以下为事件经过的时间线，以及我们与Facebook方面的沟通记录：

该限制措施于2月22日约10:00至12:00期间施加在《Gândul》的Facebook账户上。

与此同时，我们在应用中收到一条通知，称我们的某个视频涉嫌违反知识产权规定，但当我们尝试访问页面时所收到的信息中，并未说明页面被暂停的具体原因。

随后，我们立即向Meta提交了一个工单，并收到了回复：Meta需要我们提供更多信息，而我们也已按要求提交了相关资料。

此外，我们还联系了提出版权投诉的公司，就其指称内容侵犯知识产权的问题进行了沟通。

随后，关于侵犯知识产权的投诉已被解决，如下方截图所示：

正如截图中所显示，这些投诉已被标记为“Closed”，即通过友好协商方式得到了解决。

进一步地，从下方截图也可以看出，Facebook本身也确认我们并未违反任何“社区准则”。

然而，截至目前，我们仍未收到Facebook的任何回复，并且在过去5周内，《Gândul》的页面仍无法发布内容。

其他国家的媒体公司采取了哪些行动：200家法国媒体机构起诉Meta：“非法行为”

2025年4月，多达200家法国媒体机构对Meta——Facebook和Instagram的母公司——提起诉讼。这一联合司法行动被认为具有“历史性”意义。

该案件目前正在巴黎经济活动法院审理。

在这些原告公司中，包括法国视听及平面媒体领域的知名机构，如TF1、France Télévisions、Radio France以及Le Figaro等

Meta公司被指控在广告领域存在“非法行为”。

法国媒体指责Meta利用其市场主导地位分发免费内容，同时却从“定向广告”中获益。

然而，内容创作者并未获得应有的报酬。

提起诉讼的法国媒体机构要求就其内容被未经授权使用以及不正当竞争行为获得赔偿。

一个备受争议的“商业机制”

传统媒体对科技巨头所采用的这种“商业机制”的不满由来已久，而且不仅限于法国。像Meta或Google这样的科技巨头，通过使用媒体机构生产的新闻内容，吸引了大量广告预算。

与此同时，法国媒体公司还指控Meta大规模收集用户个人数据，却未告知用户或征得其同意，这相当于“公然违反欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）”。

原告公司进一步指出，Meta利用所获取的这些数据来投放“定向广告”。

最终，Meta成功吸引了“绝大多数广告投资”，而这一切是以媒体行业利益受损为代价的。

法国原告名单：

私营及公共电视台和广播电台 ——TF1、France Télévisions、Radio France、RMC BFM集团、Lagardiere（旗下包括Europe 1）；

——TF1、France Télévisions、Radio France、RMC BFM集团、Lagardiere（旗下包括Europe 1）； 全国性日报 ——Le Figaro、Libération；

——Le Figaro、Libération； 地区性日报 ——Ouest-France、Centre France、La Voix du Nord、La Dépêche；

——Ouest-France、Centre France、La Voix du Nord、La Dépêche； 杂志 ——CMI集团（旗下拥有Marianne）和Prisma Media（旗下拥有Voici）；

——CMI集团（旗下拥有Marianne）和Prisma Media（旗下拥有Voici）； 视频平台——Dailymotion。

在数字广告领域，Google与Meta合计 获得（ Big Tech, the Platform Economy and the European Digital Markets – Intereconomics）了超过一半的总收入。

Facebook 覆盖（ Social Media Stats Europe | Statcounter Global Stats ） 了欧洲大陆超过80%的互联网用户，而Google则 处理（ Social Media Stats Europe | Statcounter Global Stats ） 了约90%的在线搜索。

欧盟对Meta处以2亿欧元的罚款

律师们指出：“如果没有Meta的不正当行为，法国媒体机构本可以从数字广告投资中获得更大份额。”

事实上，欧盟已因Meta在Facebook和Instagram上违反个人数据使用规则，对其处以2亿欧元的罚款。

该罚款针对的是Meta的“付费隐私”系统，这意味着用户若想避免其数据被收集，就必须付费；否则，就需要同意与Facebook和Instagram共享个人数据，才能继续免费使用这些平台。

Meta被指控为“经济寄生”

2025年3月，法国再次提起了一起针对Meta的诉讼，该案在巴黎司法法院（TJP）立案审理。

原告包括：

Syndicat national de l’édition（SNE——法国国家出版商联盟）

• Syndicat national des auteurs et des compositeurs（SNAC——法国国家作者与作曲家联盟）

• Société des Gens de Lettres（SGDL——法国文学家协会）

Meta被指控“侵犯版权及从事经济寄生行为”

这是法国首起与人工智能相关的重大诉讼，针对一家科技公司被指控在训练生成式人工智能模型时，未经授权使用受版权保护的作品。

原告方声称，Meta在未经许可的情况下，非法使用其成员（即作者和出版商）拥有版权的作品（即法国书籍），用于训练其生成式人工智能模型LLaMA。

原告方认为，Meta应对以下行为负责：

侵犯版权 ：涉嫌违反作者和出版商对其作品使用授权的专有权，违反法国《知识 产权法典》的相关规定；

：涉嫌违反作者和出版商对其作品使用授权的专有权，违反法国《知识 产权法典》的相关规定； 经济寄生行为：涉嫌不正当地利用作者和出版商的劳动成果或投资，违反法国 《民法典》的相关规定。

总而言之，Meta（Facebook）滥用权力的行为在其他国家同样已有充分记录。

一家在罗马尼亚没有实体存在、不缴纳税款、也不对法律负责的私人公司，仅凭一次点击就能够影响罗马尼亚公民的基本权利，这不仅对个人自由构成直接威胁，也对一个国家的民主制度构成威胁。