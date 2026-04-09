12.700 de elevi vor beneficia de carduri educaționale în aprilie. Alte mii sunt în procesare

12.700 de elevi vor beneficia de carduri educaționale în aprilie. Alte mii sunt în procesare

Programul de sprijin pentru preșcolari și elevi continuă în 2026, cu noi alimentări ale cardurilor educaționale programate în luna aprilie. În total, 12.700 de elevi vor primi câte 500 de lei, în timp ce alte aproximativ 9.000 de tichete se află în diferite etape de emitere, distribuire și validare.

12.700 de elevi vor beneficia de carduri educaționale în aprilie

Programul destinat sprijinirii copiilor din medii vulnerabile merge mai departe în 2026, iar autoritățile au anunțat noi încărcări ale cardurilor educaționale în luna aprilie. Sumele acordate sunt menite să acopere cheltuieli de bază pentru participarea la educație.

Conform datelor disponibile, 12.700 de carduri vor fi alimentate cu câte 500 de lei fiecare, bani care pot fi folosiți pentru rechizite și articole vestimentare necesare elevilor și preșcolarilor.

Tichete în diferite etape de procesare

În paralel cu aceste alimentări, alte aproximativ 9.000 de tichete sociale se află în diverse stadii administrative. Unele dintre acestea sunt deja emise și așteaptă distribuirea către beneficiari, în timp ce altele urmează să fie generate sau reemise, în funcție de situațiile individuale.

Autoritățile au oferit detalii suplimentare privind aceste proceduri.

„Mai sunt în curs de procesare 5.437 de tichete sociale pe suport electronic deja emise, aflate în proces de distribuire și validare de către unitățile de învățământ, precum și 3.962 de tichete sociale pe suport electronic care urmează a fi emise (pentru beneficiarii nou intrați în anul școlar 2025-2026) sau reemise (ca urmare a modificării reprezentantului legal ori a schimbării județului unității de învățământ)”, a precizat Dragoș Pâslaru.

Finanțare europeană pentru incluziune educațională

Cardurile educaționale sunt finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, care continuă inițiative similare implementate în perioada anterioară de finanțare europeană, 2014-2020. Obiectivul principal este sprijinirea copiilor din familii cu venituri reduse și reducerea riscului de abandon școlar.

Conform datelor publicate de Edupedu.ro, amploarea programului este semnificativă la nivel național.

„În anul școlar 2025-2026, pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional prin tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, au fost alimentate până în prezent 684.873 de tichete sociale pe suport electronic”.

Cine poate beneficia de acest sprijin

Programul se adresează copiilor din sistemul de învățământ de stat, inclusiv preșcolarilor și elevilor care provin din familii aflate în dificultate financiară. Un criteriu esențial de eligibilitate este ca venitul mediu lunar pe membru de familie să nu depășească 50% din salariul minim brut, stabilit la 4.050 de lei.

În primele luni ale anului 2026, au fost deja distribuite 64.461 de tichete educaționale, însumând peste 32 de milioane de lei, conform datelor centralizate.

Cum pot fi folosiți banii de pe carduri

Fiecare beneficiar primește anual suma de 500 de lei, încărcată pe cardul educațional. Acești bani pot fi utilizați exclusiv pentru achiziția de rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare participării la cursuri.

Cardurile nu permit retragerea de numerar și nu pot fi folosite în alte scopuri. Fondurile sunt valabile timp de un an de la data încărcării, iar acordarea sprijinului se face o singură dată pe an, în funcție de eligibilitate.

Impact asupra familiilor și sistemului educațional

Pentru numeroase familii, acest sprijin reprezintă o resursă importantă în acoperirea costurilor legate de educație, mai ales în contextul actual al creșterii cheltuielilor de trai.

Prin continuarea programului, autoritățile urmăresc reducerea inegalităților și susținerea accesului egal la educație pentru copiii din toate mediile sociale, contribuind astfel la diminuarea abandonului școlar și la consolidarea incluziunii educaționale.

