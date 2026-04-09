Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe dreapta, în același timp

În Bolivia există un loc unic în lume unde regulile de circulație se schimbă complet față de restul țării. Deși, în mod obișnuit, se circulă pe dreapta, pe celebrul drum North Yungas Road, cunoscut și drept „Drumul Morții”, șoferii sunt obligați să circule pe partea stângă.

Un drum unde regulile obișnuite nu se mai aplică

Bolivia este, în mod normal, o țară în care se circulă pe partea dreaptă a drumului, ca în majoritatea statelor din America Latină. Există însă o excepție notabilă, care face din acest loc un caz rar la nivel mondial.

Pe celebra șosea North Yungas Road, cunoscută popular ca „Drumul Morții”, regulile sunt diferite: traficul se desfășoară pe partea stângă.

De ce se circulă pe stânga pe acest drum

Explicația ține de siguranță, nu de convenții naționale. Drumul este extrem de îngust, săpat direct în munte, cu porțiuni fără protecții laterale și diferențe de nivel foarte mari.

Regula a fost stabilită astfel încât vehiculele care coboară să circule pe partea stângă, mai aproape de marginea drumului, pentru ca șoferul să aibă vizibilitate directă asupra roților și a distanței față de prăpastie. În același timp, această poziționare ajută la evitarea coliziunilor cu vehiculele care urcă.

Unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume

North Yungas Road este cunoscut la nivel internațional drept unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume. Lățimea redusă, lipsa parapetelor și condițiile meteo imprevizibile fac din acest traseu o provocare constantă pentru șoferi.

În aceste condiții, regulile de circulație au fost adaptate realității din teren, nu invers, ceea ce explică această excepție rară de la normele obișnuite ale traficului din Bolivia.

