Care este singura țară din lume în care se circulă și pe stânga, și pe dreapta, în același timp

În Bolivia există un loc unic în lume unde regulile de circulație se schimbă complet față de restul țării. Deși, în mod obișnuit, se circulă pe dreapta, pe celebrul drum North Yungas Road, cunoscut și drept „Drumul Morții”, șoferii sunt obligați să circule pe partea stângă.

Un drum unde regulile obișnuite nu se mai aplică

Bolivia este, în mod normal, o țară în care se circulă pe partea dreaptă a drumului, ca în majoritatea statelor din America Latină. Există însă o excepție notabilă, care face din acest loc un caz rar la nivel mondial.

Pe celebra șosea North Yungas Road, cunoscută popular ca „Drumul Morții”, regulile sunt diferite: traficul se desfășoară pe partea stângă.

De ce se circulă pe stânga pe acest drum

Explicația ține de siguranță, nu de convenții naționale. Drumul este extrem de îngust, săpat direct în munte, cu porțiuni fără protecții laterale și diferențe de nivel foarte mari.

Regula a fost stabilită astfel încât vehiculele care coboară să circule pe partea stângă, mai aproape de marginea drumului, pentru ca șoferul să aibă vizibilitate directă asupra roților și a distanței față de prăpastie. În același timp, această poziționare ajută la evitarea coliziunilor cu vehiculele care urcă.

Unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume

North Yungas Road este cunoscut la nivel internațional drept unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume. Lățimea redusă, lipsa parapetelor și condițiile meteo imprevizibile fac din acest traseu o provocare constantă pentru șoferi.

În aceste condiții, regulile de circulație au fost adaptate realității din teren, nu invers, ceea ce explică această excepție rară de la normele obișnuite ale traficului din Bolivia.

Citește și

CONTROVERSĂ Iranul limitează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz la doar 10% față de perioada de dinaintea războiului. Câte nave pot trece pe zi
16:53
Iranul limitează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz la doar 10% față de perioada de dinaintea războiului. Câte nave pot trece pe zi
VACANȚĂ Cât l-ar putea costa pe un șofer român să călătorească în Grecia cu mașina în 2026, după criza petrolieră
16:50
Cât l-ar putea costa pe un șofer român să călătorească în Grecia cu mașina în 2026, după criza petrolieră
DIVERTISMENT Katy Perry, mesaj neașteptat după ce s-a afișat cu fostul premier al Canadei: „Karma poate fi atât de răsplătitoare”
16:50
Katy Perry, mesaj neașteptat după ce s-a afișat cu fostul premier al Canadei: „Karma poate fi atât de răsplătitoare”
VIDEO Protest pe patru roți în Istanbul. Turcii au blocat orașul în semn de protest față de conflictul declanșat de SUA și Israel în Orientul Mijlociu
16:05
Protest pe patru roți în Istanbul. Turcii au blocat orașul în semn de protest față de conflictul declanșat de SUA și Israel în Orientul Mijlociu
TENSIUNI Marea Britanie dezvăluie o operațiune secretă a submarinelor rusești în apele sale teritoriale. Ce mesaj îi transmit britanicii lui Putin
16:03
Marea Britanie dezvăluie o operațiune secretă a submarinelor rusești în apele sale teritoriale. Ce mesaj îi transmit britanicii lui Putin
SCANDALOS Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
15:15
Fotografia care i-a îngrozit pe oameni, încât au crezut că e vorba de inteligența artificială: sute de câini neîngrijiți, înghesuiți într-o sufragerie
Mediafax
Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui ChatGpt să te ajute să economisești bani
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Când tribunele au amuțit, iar patima fotbalului s-a transformat în durere. Mii de oameni își iau adio de la Mircea Lucescu la Arena Națională
Mediafax
Se dau sau nu bursele înainte de Paște? Răspunsul care îi va nemulțumi pe elevi
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
De ce se numește „partea îndepărtată” a Lunii și nu „partea întunecată”?
CONTROVERSĂ Recrutorii de muncitori străini denunță proiectul de OUG al lui Bolojan și spun că vor fi sancționați dacă muncitorii pleacă ilegal din România, deși nu ei îi recrutează
17:40
Recrutorii de muncitori străini denunță proiectul de OUG al lui Bolojan și spun că vor fi sancționați dacă muncitorii pleacă ilegal din România, deși nu ei îi recrutează
ULTIMA ORĂ Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu
17:39
Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu
NEWS ALERT Serviciile de informații trec la mașini electrice, din bani europeni. Ce spune ministrul Transporturilor despre proiecte
17:27
Serviciile de informații trec la mașini electrice, din bani europeni. Ce spune ministrul Transporturilor despre proiecte
SCANDAL Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”
17:16
Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”
EXCLUSIV Cine e în spatele operațiunii Nicușor Dan – Coldea – Ponta? Bușcu: ”Nicușor și Crin nu sunt implicați”
17:02
Cine e în spatele operațiunii Nicușor Dan – Coldea – Ponta? Bușcu: ”Nicușor și Crin nu sunt implicați”
EXCLUSIV Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump. Gândul publică sumele oficiale
16:58
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump. Gândul publică sumele oficiale

