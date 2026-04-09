Serviciile de informații trec la mașini electrice, din bani europeni. Ce spune ministrul Transporturilor despre proiecte

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță un nou pas spre „statul verde”. Instituțiile de securitate trec la mașini electrice, pe bani europeni. Ministrul spune că a semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază, pentru investiții în mobilitate curată.

„Astăzi, am semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază", a transmis ministrul.

Ce vizează proiectele

Proiectele vizează, în principal, achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea stațiilor de încărcare. Finanțarea vine integral din Fondul pentru Modernizare, unul dintre principalele instrumente europene pentru tranziția energetică.

„Investițiile, finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare. Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziția dacă instituțiile publice nu dau exemplu”, a subliniat acesta.

Pe lângă componenta de mediu, ministrul pune accent și pe avantajele economice. Noile investiții ar urma să reducă atât emisiile poluante, cât și costurile de funcționare.

„Proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO₂, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică”, a declarat ministrul Transporturilor.

În plus, Ciprian Șerban leagă aceste investiții și de contextul actual de securitate și sugerează că mobilitatea curată nu mai ține doar de mediu, ci și de strategie.

„În contextul actual, securitatea și sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investițiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică”, a precizat el.

Planurile nu se opresc aici. Ministerul Transporturilor vrea să continue pe aceeași linie și să folosească în continuare fondurile europene pentru modernizarea sistemului.

„Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiții cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient și sustenabil”, spune Ciprian Șerban.

Ciprian Șerban: „Încă 64 de kilometri ai Autostrăzii „Unirii” Târgu Mureș-Târgu Neamț intră de astăzi în etapa de proiectare”

Ciprian Șerban: Ministerul Transporturilor primește undă verde pentru investiții majore în infrastructură și eficientizarea activelor feroviare