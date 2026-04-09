Bianca Dogaru
O nouă Ordonanță de Urgență propusă de Guvernul Bolojan pentru reglementarea forței de muncă străine stârnește revoltă în rândul agențiilor de recrutare, care acuză transferul unei responsabilități disproporționate asupra lor în cazul în care muncitorii asiatici părăsesc ilegal țara.

Sancțiuni pentru agenții, deși companiile aduc singure muncitori

Conform noii reglementări, Guvernul vrea să autorizeze agenții de recrutare care să preia atribuții extinse de monitorizare și gestiune a muncitorilor străini. Problema principală ridicată de specialiști este „răspunderea disproporționată”. Companiile au dreptul de a-și aduce singure angajați din țări precum Indonezia sau Nepal, cum ar fi, de exemplu, un transfer de la o filială la alta. Totuși, dacă un astfel de muncitor ajunge în România și alege ulterior să plece ilegal spre alte state UE, proiectul de OUG prevede sancționarea recrutorilor în loc să tragă la răspundere direct companiile beneficiare.

Nestlers, una dintre companiile de consultanță, avertizează că acest mecanism transformă agențiile în „țapi ispășitori” pentru decizii pe care nu le pot controla. Aceștia denunță faptul că agențiile autorizate vor fi obligate să-și asume riscuri juridice și financiare imense, ceea ce va duce la creșterea tarifelor de recrutare.

„Textul proiectului creează, în practică, o răspundere disproporționată pentru agențiile autorizate și pentru companiile care respectă legea. În momentul în care sancțiunile sunt severe, aplicabile rapid și fără o logică de gradualitate reală, costul conformării crește inevitabil. Iar acest cost nu rămâne la nivel teoretic. El se transferă direct în piață, în tarife, în costurile angajatorilor și, mai departe, în deciziile de investiție și dezvoltare”, a declarat Andreea Gheorghe, Managing Partner, Nestlers Group.

„Modelul Bolojan” și riscul de blocaj economic

Proiectul de OUG semnat de premierul Ilie Bolojan introduce filtre administrative stricte, precum „Lista ocupațiilor deficitare” și un contingent anual de lucrători. Deși Guvernul invocă nevoia de a opri migrația ilegală secundară (muncitori care folosesc România doar ca poartă de intrare în spațiul Schengen), recrutorii susțin că abordarea este una sancționară.

Elena Antoneac, Managing Partner Nestlers Group, afirmă că statul tratează întreaga piață a muncii străine doar prin prisma personalului necalificat. Ea subliniază că există specialiști străini în industrii de înaltă tehnologie care vor fi blocați de aceeași birocrație rigidă.

„Vedem în acest proiect o abordare care, din păcate, reduce întreaga realitate a muncii străine la o singură categorie — aceea a personalului necalificat. Da, România are nevoie de acești oameni și este bine că statul încearcă să aducă ordine într-o piață care a crescut accelerat în ultimii ani. Însă economia reală nu funcționează într-o singură cheie. Există și angajați fără studii universitare care lucrează în medii high-end, în operațiuni sofisticate, în sectoare unde competența practică este esențială. Dacă îi tratezi identic, fără diferențiere, nu reglementezi inteligent piața, ci o blochezi”

Soluția propusă: Dialog și diferențiere, nu doar amenzi

Recrutorii solicită Guvernului Bolojan o revizuire urgentă a textului legii. Soluția propusă de aceștia include:

  • Diferențierea nivelurilor de calificare: Reguli mai flexibile pentru lucrătorii înalt calificați față de cei necalificați.

  • Responsabilitate partajată: Angajatorul care beneficiază direct de munca străinului să fie cel responsabil de menținerea acestuia în legalitate, nu agenția care a facilitat actele.

  • Flexibilitate în funcție de industrie: Legislația trebuie să permită companiilor să reacționeze rapid la contracte noi, fără piedici birocratice care pot dura luni de zile.

Proiectul de OUG stabilește că, dacă numărul vizelor de muncă emise atinge limita stabilită, acesta poate fi suplimentat doar prin Hotărâre de Guvern. În lipsa unor corecții, agențiile de profil se tem că noile reguli vor transforma recrutarea legală într-o activitate mult prea riscantă. De altfel, acest lucru va încuraja indirect exact fenomenele pe care Guvernul Bolojan pretinde că vrea să le combată: munca la negru și exploatarea.

ULTIMA ORĂ Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu
17:39
Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu
EXCLUSIV Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump. Gândul publică sumele oficiale
16:58
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump. Gândul publică sumele oficiale
PAȘTE Supermarketul din România cu cea mai ieftină carne de miel. Cât costă acum, cu 3 zile înainte de Paște
16:49
Supermarketul din România cu cea mai ieftină carne de miel. Cât costă acum, cu 3 zile înainte de Paște
FLASH NEWS Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA și pentru Gold FM. Atât postul de radio, cât și Realitatea Plus rămân în emisie
16:30
Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA și pentru Gold FM. Atât postul de radio, cât și Realitatea Plus rămân în emisie
Pensie crescută cu 1.100 lei. Ce trebuie să faci și ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de majorare
16:00
Pensie crescută cu 1.100 lei. Ce trebuie să faci și ce acte trebuie depuse pentru a beneficia de majorare
SANCȚIUNE Un român a fost amendat cu 10 mii de euro în Italia: conducea fără permis și fără asigurare. Ce ilegalități făcea și acasă
15:30
Un român a fost amendat cu 10 mii de euro în Italia: conducea fără permis și fără asigurare. Ce ilegalități făcea și acasă
Mediafax
Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui ChatGpt să te ajute să economisești bani
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Când tribunele au amuțit, iar patima fotbalului s-a transformat în durere. Mii de oameni își iau adio de la Mircea Lucescu la Arena Națională
Mediafax
Se dau sau nu bursele înainte de Paște? Răspunsul care îi va nemulțumi pe elevi
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
De ce se numește „partea îndepărtată” a Lunii și nu „partea întunecată”?
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 10 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este părintele Cătălin Caucă
17:47
„Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 10 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este părintele Cătălin Caucă
NEWS ALERT Serviciile de informații trec la mașini electrice, din bani europeni. Ce spune ministrul Transporturilor despre proiecte
17:27
Serviciile de informații trec la mașini electrice, din bani europeni. Ce spune ministrul Transporturilor despre proiecte
SCANDAL Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”
17:16
Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”
EXCLUSIV Cine e în spatele operațiunii Nicușor Dan – Coldea – Ponta? Bușcu: ”Nicușor și Crin nu sunt implicați”
17:02
Cine e în spatele operațiunii Nicușor Dan – Coldea – Ponta? Bușcu: ”Nicușor și Crin nu sunt implicați”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 10 aprilie, de la ora 15.00
16:58
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 10 aprilie, de la ora 15.00
CONTROVERSĂ Iranul limitează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz la doar 10% față de perioada de dinaintea războiului. Câte nave pot trece pe zi
16:53
Iranul limitează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz la doar 10% față de perioada de dinaintea războiului. Câte nave pot trece pe zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe