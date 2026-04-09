O nouă Ordonanță de Urgență propusă de Guvernul Bolojan pentru reglementarea forței de muncă străine stârnește revoltă în rândul agențiilor de recrutare, care acuză transferul unei responsabilități disproporționate asupra lor în cazul în care muncitorii asiatici părăsesc ilegal țara.

Sancțiuni pentru agenții, deși companiile aduc singure muncitori

Conform noii reglementări, Guvernul vrea să autorizeze agenții de recrutare care să preia atribuții extinse de monitorizare și gestiune a muncitorilor străini. Problema principală ridicată de specialiști este „răspunderea disproporționată”. Companiile au dreptul de a-și aduce singure angajați din țări precum Indonezia sau Nepal, cum ar fi, de exemplu, un transfer de la o filială la alta. Totuși, dacă un astfel de muncitor ajunge în România și alege ulterior să plece ilegal spre alte state UE, proiectul de OUG prevede sancționarea recrutorilor în loc să tragă la răspundere direct companiile beneficiare.

Nestlers, una dintre companiile de consultanță, avertizează că acest mecanism transformă agențiile în „țapi ispășitori” pentru decizii pe care nu le pot controla. Aceștia denunță faptul că agențiile autorizate vor fi obligate să-și asume riscuri juridice și financiare imense, ceea ce va duce la creșterea tarifelor de recrutare.

„Textul proiectului creează, în practică, o răspundere disproporționată pentru agențiile autorizate și pentru companiile care respectă legea. În momentul în care sancțiunile sunt severe, aplicabile rapid și fără o logică de gradualitate reală, costul conformării crește inevitabil. Iar acest cost nu rămâne la nivel teoretic. El se transferă direct în piață, în tarife, în costurile angajatorilor și, mai departe, în deciziile de investiție și dezvoltare”, a declarat Andreea Gheorghe, Managing Partner, Nestlers Group.

„Modelul Bolojan” și riscul de blocaj economic

Proiectul de OUG semnat de premierul Ilie Bolojan introduce filtre administrative stricte, precum „Lista ocupațiilor deficitare” și un contingent anual de lucrători. Deși Guvernul invocă nevoia de a opri migrația ilegală secundară (muncitori care folosesc România doar ca poartă de intrare în spațiul Schengen), recrutorii susțin că abordarea este una sancționară.

Elena Antoneac, Managing Partner Nestlers Group, afirmă că statul tratează întreaga piață a muncii străine doar prin prisma personalului necalificat. Ea subliniază că există specialiști străini în industrii de înaltă tehnologie care vor fi blocați de aceeași birocrație rigidă.

„Vedem în acest proiect o abordare care, din păcate, reduce întreaga realitate a muncii străine la o singură categorie — aceea a personalului necalificat. Da, România are nevoie de acești oameni și este bine că statul încearcă să aducă ordine într-o piață care a crescut accelerat în ultimii ani. Însă economia reală nu funcționează într-o singură cheie. Există și angajați fără studii universitare care lucrează în medii high-end, în operațiuni sofisticate, în sectoare unde competența practică este esențială. Dacă îi tratezi identic, fără diferențiere, nu reglementezi inteligent piața, ci o blochezi”

Soluția propusă: Dialog și diferențiere, nu doar amenzi

Recrutorii solicită Guvernului Bolojan o revizuire urgentă a textului legii. Soluția propusă de aceștia include:

Diferențierea nivelurilor de calificare: Reguli mai flexibile pentru lucrătorii înalt calificați față de cei necalificați.

Responsabilitate partajată: Angajatorul care beneficiază direct de munca străinului să fie cel responsabil de menținerea acestuia în legalitate, nu agenția care a facilitat actele.

Flexibilitate în funcție de industrie: Legislația trebuie să permită companiilor să reacționeze rapid la contracte noi, fără piedici birocratice care pot dura luni de zile.

Proiectul de OUG stabilește că, dacă numărul vizelor de muncă emise atinge limita stabilită, acesta poate fi suplimentat doar prin Hotărâre de Guvern. În lipsa unor corecții, agențiile de profil se tem că noile reguli vor transforma recrutarea legală într-o activitate mult prea riscantă. De altfel, acest lucru va încuraja indirect exact fenomenele pe care Guvernul Bolojan pretinde că vrea să le combată: munca la negru și exploatarea.

AUTORUL RECOMANDĂ: