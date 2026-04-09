Cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere de 8 miliarde de dolari, a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu

Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, a ajuns joi după-amiază la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care i-a fost prieten și colaborator, Mircea Lucescu. Înainte de sosire, miliardarul și-a trimis o impresionantă echipă de bodyguarzi, un dispozitiv de securitate demn de un șef de stat.

Ahmetov a ajuns la Arena Națională

Rinat Ahmetov și Mircea Lucescu au avut o relație foarte apropiată

Oligarhul ucrainean, despre care Gândul a scris recent că ar fi cumpărat ArcelorMittal Iași, a avut o relație foarte strânsă cu legendarul antrenor român. La scurt timp după aflarea veștii morții, Rinat Ahmetov a transmis că „lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă”, numindu-l fără ezitare pe Mircea Lucescu „Mare Antrenor”.