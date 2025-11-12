Prima pagină » Diverse » BANC | Bulă, criza economică și cele 4 beri

BANC | Bulă, criza economică și cele 4 beri

Gândul.ro vă invită la o porție de râs cu un banc amuzant care îl are personaj principal pe celebrul Bulă.

– Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic. Asta este, e criză economică!

– Bubulino, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?!

– Nici gând! Alea sunt, de fapt, pentru tine.

– Cum așa, Bubulino?

– Ca să mă vezi mai frumoasă!

– Dar, dar cele 4 beri pentru ce crezi că sunt?!

