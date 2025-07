ACCIDENT aviatic în Italia. Un avion s-a prăbușit pe o autostradă din Brescia

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit s-a prăbușit pe o autostradă din nordul Italiei, în provincia Brescia. Cel puțin două persoane au murit, un avocat în vârstă de 75 de ani și soția acestuia, 60 de ani, potrivit ultimelor informații.

Cuplul decedat călătorea dinspre Gragnano Trebbiense. Doi șoferi, care se aflau pe carosabil în momentul când aeronava s-a prăbușit, au suferit răni ușoare și au fost tratații la un spital din apropiere.

#BREAKING Italy : Small Plane Crashes Onto Highway Near Brescia, 2 Dead in Fiery Wreck.#Brescia #Italy #PlaneCrash pic.twitter.com/FrcLeBbMvz

— JUST IN | World (@justinbroadcast) July 23, 2025