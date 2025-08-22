Prima pagină » Diverse » Andrei Gușă (AUR): „Românii dispar! Într-un secol, riscăm să nu mai existăm în propria țară”

22 aug. 2025, 22:27, Diverse
Andrei Gușă, deputat AUR, a avertizat după declarațiile controversate ale colegului său, deputatul Dan Tănasă, că populația țării scade anual cu peste 200.000 de români,  fie prin emigrare, fie din cauza sporului natural negativ.

Între timp, sute de mii de muncitori străini vin să lucreze în marile orașe. Andrei Gușă a criticat Guvernul Bolojan, acuzându-l că „închide ochii” la o problemă demografică gravă.

Dan Tănasă le-a cerut cetățenilor României să respingă coletele livrate de curierii străini.

„Este o mare rumoare în spațiul public legată de declarațiile colegului meu, Dan Tănasă, care a zis că România ar trebui să refuze livrările făcute de concetățenii noștri srilankezi sau nepalezi, care, practic, au inundat marile orașe din România. Este evident faptul că această declarație este una la modul figurat, la propriu ea neavând niciun sens și nici măcar nefiind ilegală. Dar declarația la modul figurat este foarte potrivită și vă explic și de ce”.

Andrei Gușă spune că numai în 2023, 50.000 de români au emigrat cu acte din țară.

„Există zeci de mii de români, spre exemplu cincizeci de mii de români, care au emigrat cu acte în 2023. Asta înseamnă undeva la 140 de români care pleacă în fiecare zi.În egală măsură, există un spor negativ natural în România, la o medie de 10-12 mii decese mai multe decât nașteri pe lună, ceea ce dă undeva la 120-140, chiar 150 de mii de români mai puțini în fiecare an. Dacă adunăm și cu cei 50 de mii care aleg să emigreze, ajungem la 200 de mii de români care dispar, practic, în fiecare an”.

Deputatul AUR estimează că în 2125, românii vor dispărea ca popor.

„În 10 ani, avem două milioane și, în ritmul acesta, în 70-80-90 de ani, maximum într-un secol, dacă se continuă așa și de ce nu s-ar continua, practic nu va mai exista nici țipenie de român în lume sau cel puțin nu în România”.

Deputatul din partidul naționalist susține că sunt sute de mii de nepalezi și srilankezi în România și atacă guvernul Bolojan pentru că taie îndemnizațiile mamelor care contribuie la sporul natural al României:

„În egală măsură, se importă foarte multă forță de muncă. Există sute de mii de nepalezi, srilankezi și așa mai departe, care invadează țara și guvernul Bolojan ce face? Ei bine, se uită în altă parte; mai mult, taie indemnizațiile gravidelor și tinerelor mămici, ca să, nu-i așa, “ajute sporul natural în România”. Acesta este marele elefant din încăpere, despre care nu vorbește nimeni și e foarte bine să atragem atenția pe marginea acestui subiect”.

