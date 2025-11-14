Prima pagină » Diverse » Andrei Gușă va CANDIDA pentru funcția de primar al Municipiului Ploiești, după ce a preluat conducerea organizației AUR din județul Prahova

Andrei Gușă va CANDIDA pentru funcția de primar al Municipiului Ploiești, după ce a preluat conducerea organizației AUR din județul Prahova

14 nov. 2025, 14:22, Diverse
Andrei Gușă va CANDIDA pentru funcția de primar al Municipiului Ploiești, după ce a preluat conducerea organizației AUR din județul Prahova
Andrei Gușă (mijloc) / FOTO - AUR Prahova

Deputatul Andrei Gușă a fost prezentat oficial ca fiind noul președinte al organizației AUR Prahova, dar și în postura de candidat la funcția de primar al Municipiului Ploiești, împotriva edilului în funcție, Mihai Polițeanu.

„Începând de astăzi, în mod oficial, domnul Andrei Gușă va fi președintele interimar al Organizației AUR Ploiești și va fi desemnat candidat la funcția de primar al Municipiului Ploiești în perspectiva anului 2028”, se arată într-un comunicat al AUR Prahova, în care se mai precizează despre acesta că este „un băiat cu o pregătire solidă. Școala a făcut-o la timp” și că „Este printre cei mai activi parlamentari”.

Andrei Gușă

„În Ploiești și Prahova, în general, lucrurile sunt extrem de complicate din punct de vedere politic”, invocând „ unitate de elită a binomului SRI-DNA, prin care au fost șantajați și li s-au fabricat dosare politice majorității oamenilor de afaceri care s-au opus ordinii care s-ar fi vrut să fie impusă aici. Trebuie să consolidăm organizația Ploiești, alături de colegi, în acest climat mai puțin favorabil și evident că ordinea și organizarea se face prin eficiență. Dar, pentru asta, condiția obligatorie este să atragem elitele locale, atât în Ploiești, cât și la nivelul județului”, a spus noul lider al filialei, Andrei Gușă, citat de SolidNews.

