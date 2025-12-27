Cabanierii de pe Valea Prahovei, afectați de lipsa turiștilor chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Gestul disperat al unui antreprenor din Predeal

Creșterea costului vieții, măsurile de austeritate și schimbările în comportamentul consumatorilor au început să afecteze puternic turismul din România. Astfel, anul acesta, tot mai puțini turiști au ales să își petreacă sărbătorile de iarnă în stațiunile de pe Valea Prahovei.

În acest context, Doru Nicolae, proprietarul unei cabane din Predeal, a ajuns în situația disperată de a-și oferi camerele de Crăciun la un tarif negociabil, invitând clienții să plătească „cât își permit”.

„E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun. O cauză poate fi sărăcirea populației”, este mesajul acestuia, postat pe o rețea de socializare.

Cabana sa oferă apartamente de 60-80 mp pentru familii, la un tarif standard de 500 de lei/noapte, dar a rămas goală de sărbători.

„Vă rog să mă sunați și să-mi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare”, a adăugat el.

Dar, chiar și așa, în loc să atragă clienți, anunțul său mai mult a generat o dezbatere intensă pe un grup de Facebook despre prețuri, turism și dificultățile financiare din industrie, potrivit Libertatea.

Subiectul principal al discuțiilor a fost legat de prețuri, adaptabilitate și supraviețuirea afacerilor într-un context economic tot mai dificil.

Iată doar câteva dintre comentarii:

„Cum să ceri 500 lei pe noapte? În Bușteni există locații cu 200 lei pe zi, cu cazare și 3 mese”;

„500 de lei înseamnă 100 de euro. În afara țării n-am plătit mai mult de 60 de euro… și era lux”;

„Încercați cu 200 de lei apartamentul mic și 250 cel mare. Mai bine mai puțini bani, dar plin”;

„Prețul nu e neapărat mare, dar aveți nevoie de cineva care să vă ajute la interior”.

Dar situația sa nu este una singulară. Numeroase hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei au fost goale de Crăciun, în ciuda reducerilor de prețuri.

„Dacă anul trecut era «full» de Crăciun, acum am avut doar o cameră închiriată din 10”, spune Sorin Ciobotaru, proprietarul altei pensiuni.

8 din 10 români au preferat să petreacă acasă sărbătorile de iarnă

De altfel, creșterea prețurilor, lipsa voucherelor de vacanță și cerințele tot mai mari ale clienților au pus presiune pe micii antreprenori. Conform unui sondaj realizat de Avangarde, 8 din 10 români au preferat să petreacă sărbătorile acasă în acest an.

Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, a confirmat că dispariția voucherelor de vacanță a contribuit semnificativ la scăderea vânzărilor.

„Vânzările au scăzut din cauza faptului că nu se mai folosesc vouchere. Voucherele au dispărut, în acest an au scăzut cu 60%, anul viitor nu vor mai fi şi această tendință va continua. (…) Probabil că undeva, pe intern, va scădea (numărul de turişti-n.r.) între 10% şi 15%. Mă refer la balneo, munte şi litoral”, estimează acesta, potrivit sursei citate.

Începând cu 1 ianuarie 2026, voucherele de vacanță în valoare de 800 de lei vor fi acordate exclusiv angajaților din instituții publice care au salarii nete de maximum 6.000 de lei pe lună.