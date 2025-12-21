Prima pagină » Diverse » Atac armat în Johannesburg. 10 persoane, ucise într-un incident de o violență extremă

Atac armat în Johannesburg. 10 persoane, ucise într-un incident de o violență extremă

21 dec. 2025, 12:22, Diverse
Atac armat în Johannesburg. 10 persoane, ucise într-un incident de o violență extremă
Atac armat în Johannesburg / Sursa FOTO: x.com/Iam_MKharaud

Cel puțin 10 persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News. Atacul s-a petrecut în Bekkersdal, vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud.

Anunțul a fost făcut duminică South African Broadcasting Corp News, potrivit Reuters.

Nu se știu alte detalii despre incident, iar autoritățile nu au făcut comentarii suplimentare.

Motivul atacului de la Bekkersdal, aflat la aproximativ 40 km sud-vest de Johannesburg, nu este clar.

„Unele victime au fost împuşcate la întâmplare pe stradă de către persoane necunoscute înarmate. 10 persoane au murit. Nu avem informaţii detaliate despre identitatea lor”, a declarat Brig Brenda Muridili, purtătorul de cuvânt al poliţiei din provincia Gauteng.

Tot luna aceasta, în 6 decembrie, mai mulți oameni înarmaţi au atacat o pensiune din apropierea capitalei Africii de Sud, Pretoria. Nu mai puțin de 12 persoane au fost ucise, printre care şi un copil de numai 3 ani. Poliţia a transmis că atacul a avut loc într-o zonă unde se vindea ilegal alcool.

Africa de Sud are o populaţie de 63 de milioane de locuitori și o rată ridicată a criminalităţii. Astfel de incidente violente sunt destul de frecvente.

Mediafax
Cele mai noi