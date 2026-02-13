Cât costă să te cazezi o noapte în submarinul galben. Atracția inedită din Noua Zeelandă

”Yellow Submarine” (submarinul galben) este o atracție cu totul inedită din Manawatu–Wanganui, Noua Zeelandă.

Una dintre cele mai interesante cazări Airbnb se află în Noua Zeelandă, mai exact în regiunea Manawatu–Wanganui. este vorba despre Yellow Submarine (Submarinul galben), după numele celebrei piese cântate de legendara trupă Beatles.

Submarinul galben, care poate găzdui patru persoane, a fost construit, aproape în întregime din materiale reciclate, de un fost radiotehnician, Keith Lovelock, și de soția sa, Jen. Submarinul galben a fost construit într-o zonă împădurită și a fost terminat în anul 2019. În interior este totul aranjat ca la carte, cu tot ce e nevoie – baie, bucătărie, dormitor, iar multe decorațiuni îl reprezintă pe John Lennon, dar și Războiul Rece și steampunk-u.

”La un moment dat ne-au vizitat chiar și câteva rude ale lui John Lennon. Au adus cu ele multe obiecte care i-au aparținut lui John. A fost o zi foarte specială pentru noi”, a declarat Keith Lovelock, potrivit click.ro.

Inedita cazare atrage numeroși turiști din întreaga lume. Potrivit Airbnb, prețul unei cazări pe noapte în ”Yellow Submarine” începe de la 130 de dolari.

”Dar noi nu suntem un resort de vacanță. Oamenii stau de obicei o singură noapte, bifează experiența pe lista de dorințe, spun «wow» și merg mai departe”, a mai explicat proprietarul.

FOTO: airbnb