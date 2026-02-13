Prima pagină » Actualitate » Val de glume pe internet după ce un internaut a postat „un dric cu etaj”. Cum arată mașina

13 feb. 2026, 15:00, Actualitate
Credeați că dricurile sunt doar negre și „joase”? Ei bine, un internaut a publicat a postat pe rețelele sociale un „dric cu etaj”. Dricul mai are însă o și o altă particularitate. El este vopsit într-o culoare „stridentă”, de galben, și pare mai degrabă un „taxi mortuar”.

Postarea a stârnit, evident, multe glume pe Internet, care mai de care mai inventive. Iată, mai jos, imaginile care au stârnit vâlvă pe Internet.

Mașina este un Mercedes, are cutie automată, și este catalogată, de fapt, drept „Ambulanță”. Pe Reddit, un utilizator a scris despre această mașină că astfel de vehicule nu mai sunt comune, dar multe ambulanțe de la începutul/mijlocul secolului au fost proiectate ca vehicule cu „dublă utilizare”.

