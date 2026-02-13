Ochelarii lui Macron au ajuns și la Conferința de la Munchen. Cum a fost ironizat președintele francez. „Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos“

Preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, fostul diplomat Wolfgang Ischinger, a deschis evenimentul la care participă zeci de lideri mondiali cu o glumă. Unul dintre cei mai buni experți în politică externă și de securitate ai Germaniei a subliniat că „ceea ce s-a întâmplat la Davos, în urmă cu câteva săptămâni, nu trebuie să rămână la Davos“, apoi a scos o pereche de ochelari de soare, asemănători cu cei purtați de președintele Francez Emmanuel Macron, și i-a pus la ochi.

Mișcarea a stârnit amuzamentul și și aplauzele celor prezenți.

Ischinger spune că evenimentul de la Munchen are loc într-un moment de „preocupări crescânde cu privire la securitatea globală, sau mai bine zis, la insecuritate”.

„Niciodată în cei peste 60 de ani de existență a acestei conferințe nu au existat atât de multe provocări fundamentale simultane și războaie sângeroase în Europa, în jurul Europei și în întreaga lume”.

Wolfgang Ischinger (născut în 1946) este un proeminent diplomat german, considerat unul dintre cei mai bine conectați experți în politică externă și de securitate din Germania. A condus Conferința de Securitate de la München (MSC) din 2008, fiind în prezent președinte al Consiliului Fundației acesteia, și a servit ca ambasador în SUA și Marea Britanie.

