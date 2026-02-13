Circulație blocată pe calea ferată în zona Craiovei timp de două săptămâni. Ce rute sunt afectate

Transportul feroviar în sudul țării va funcționa după un program special în perioada 16 februarie – 1 martie 2026, iar călătorii vor fi preluați pe anumite porțiuni cu autobuze, relatează Mediafax.

Circulație feroviară restricționată pentru reconstrucția viaductului

Circulația trenurilor va fi întreruptă pe firul I între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, pe linia CF 100 Videle-Orșova, pentru lucrări de reconstrucție la viaductul Cârcea, anunță CFR SA. După încheierea intervențiilor, trenurile vor circula temporar doar pe firul II.

Lucrările includ demontarea liniei de contact, îndepărtarea podurilor provizorii, mutarea și montarea tablierelor metalice noi și refacerea suprastructurii căii ferate. Proiectul este finanțat din bugetul de stat.

Pentru a asigura transportul pasagerilor, CFR va suplimenta cu autobuze traseul între Craiova și Leu, pe toată durata lucrărilor. Modificările afectează mai multe trenuri, care vor fi anulate, înlocuite sau operate după un program special.

Trenul 72 – anulat pe București Nord–Craiova (cu excepții 19–20 februarie); circulă tren 12072 București Nord–Leu; transbordare Leu–Craiova. În 19–20 februarie, tren 12173 Craiova–Caransebeș înlocuiește parțial relația.

Trenul 1925 – anulat București Nord–Leu–Craiova; circulă doar Craiova–Deva.

Trenul 16013 – anulat Leu–Craiova; circulă București Nord–Leu; transbordare spre Craiova.

Trenul 16099 – repus în circulație București Nord–Leu.

Trenul 1999 – anulat București Nord–Leu–Timișoara–Arad; înlocuit cu tren 12999 Craiova–Timișoara–Arad; transbordare Leu–Craiova.

Trenul 1825 – anulat Leu–Târgu Jiu; înlocuit cu tren 12825 Craiova–Târgu Jiu; transbordare Leu–Craiova.

Trenul 1835 – anulat Leu–Teiuș; înlocuit cu tren 12835 Craiova–Teiuș–Cluj-Napoca; transbordare Leu–Craiova.

Trenul 9901 – anulat pe anumite intervale Leu–Craiova; circulă București Nord–Leu; transbordare spre Craiova.

Trenul 78 – anulat București Nord–Craiova; înlocuit cu tren 12078 București Nord–Caracal–Piatra Olt–Craiova.

Trenul 16015 – anulat București Nord–Craiova; înlocuit cu tren 16415 București Nord–Leu.

Trenul 1821 – anulat București Nord–Leu–Arad; înlocuit cu tren 12821 Craiova–Simeria–Arad; transbordare Leu–Craiova.

Trenul 12820 – anulat Craiova–București Nord; circulă Arad–Craiova.

Trenul 9900 – anulat Craiova–Leu; circulă Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 16012 – anulat Craiova–Leu; circulă Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 79 – anulat Craiova–București Nord; înlocuit cu tren 12079 Craiova–Piatra Olt–Caracal–București Nord.

Trenul 9910 – anulat Craiova–Leu (în zilele lucrătoare); circulă Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 1826 – anulat Craiova–București Nord; înlocuit cu tren 12826 Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 1926 – anulat Craiova–București Nord; înlocuit cu tren 12926 Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu. Trenul 1998 – anulat Craiova–București Nord; circulă Arad–Craiova; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 16011 – anulat Craiova–Leu–București Nord; trenul 12216 – anulat Leu–București Nord.

Trenul 16016 – anulat Craiova–Leu; circulă Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 1836 – anulat Craiova–București Nord; circulă Cluj-Napoca–Craiova.

Trenul 73 – anulat Craiova–București Nord; înlocuit cu tren 12836 Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 9004 – anulat Roșiori Nord–București Nord.

Trenul 9002 – anulat Roșiori Nord–București Nord.

Trenul 11611 – anulat Leu–Craiova; circulă București Nord–Leu; transbordare Leu–Craiova.

Trenurile 11613 și 11615 – anulate Leu–Craiova; circulă București Nord–Leu; transbordare Leu–Craiova.

Trenurile 11612 și 11614 – anulate Craiova–Leu; circulă Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 11616 – anulat Craiova–Leu; circulă Leu–București Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 11501 – anulat București Nord–Arad; înlocuit cu tren 14301 București Nord–Caracal–Piatra Olt–Craiova–Orșova–Timișoara–Arad.

Trenul 11500 – anulat Arad–București Nord; înlocuit cu tren 14300 Arad–Timișoara–Craiova–Piatra Olt–Caracal–București Nord.

Trenul 9011 – anulat Leu–Craiova; circulă Roșiori Nord–Leu; transbordare Leu–Craiova.

Trenul 9381 – anulat Leu–Craiova; circulă Roșiori Nord–Leu; transbordare Leu–Craiova.

Trenul 9386 – anulat Craiova–Roșiori Nord; înlocuit cu tren 13286 Leu–Roșiori Nord; transbordare Craiova–Leu.

Trenul 9016 – anulat Craiova–Roșiori Nord.

Trenul 9013 – anulat Roșiori Nord–Craiova.

Trenul 9014 – anulat Craiova–Roșiori Nord.

Trenul 9391 – anulat Caracal–Craiova.

Trenul 9392 – anulat Craiova–Caracal.

