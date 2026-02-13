Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan critică noua amânare a CCR asupra pensiilor magistraților: „Generează o frustrare socială suplimentară”

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 14:48, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan a criticat noua amânare a Curții Constituționale asupra unei decizii cu privire la reforma pensiilor magistraților.

Întrebat la Europa FM despre cea de-a cincea amânare în acest dosar, Bolojan a avertizat că există riscul ca Comisia Europeană să constate neîndeplinirea angajamentelor asumate de România. Consecința ar putea fi pierderea a aproximativ 231 de milioane de euro, bani reținuți până la clarificarea reformei.

„În primul rând, e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că n-am îndeplinit acest angajament legat de a îndrepta aceste lucruri. Asta înseamnă că vom pierde banii care sunt reținuți, aproximativ 231 de milioane de euro. Și în al doilea rând, orice fel de amânare de genul acesta pur și simplu generează o frustrare socială suplimentară, pentru că cred că orice om rațional e total nemulțumit de ceea ce se întâmplă”, a spus premierul.

Premierul a spus că aceste întârzieri afectează încrederea publică, nu doar în CCR, ci și în ideea de echitate din partea autorităților statului.

„Aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele de vedere, nu doar la CCR, ci e vorba de o anumită echitate la care românii se așteaptă.”

