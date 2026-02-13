Mesaje de Sfântul Valentin. Ce urări și felicitări poți trimite de Ziua Îndrăgostiților

Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day are loc anual pe data de 14 februarie. Sfântul Valentin poate fi ocazia perfectă să îi faci persoanei iubite cele mai frumoase declarații ori să îi trimiți un mesaj.

14 februarie reprezintă Ziua Iubirii. Sărbătoarea aceasta este asociată cu Sfântul Valentin. Există mai multe povești despre cine a fost Sfântul Valentin, unele dintre ele având legătură cu Ziua Îndrăgostiților, altele deloc, însă Valentines Day a ajuns să fie sărbătorită în tot mai multe regiuni de pe glob ca fiind Ziua Iubirii, relatează Libertatea.

Legenda Sfântului Valentin

Se spune că Valentin a fost un preot care a slujit în secolul al treilea la Roma. Când împăratul Claudius al II-lea a decis că bărbații singuri sunt soldați mai buni decât cei cu soții și familii, el a interzis căsătoria tinerilor. Valentin, dându-și seama de nedreptatea decretului, l-a sfidat pe Claudius și a continuat să facă căsătorii pentru tinerii îndrăgostiți în secret. Când acțiunile lui Valentin au fost descoperite, Claudius a ordonat să fie omorât.

Idei de mesaje de Ziua Îndrăgostiților

În fiecare zi alături de tine simt că trăiesc o poveste de dragoste care depășește orice imaginație. Ești lumina care îmi luminează întunericul, bucuria care îmi umple inima și liniștea care mă învăluie în brațele tale. La mulți ani de Valentines Day, iubirea mea!

Ești partenerul perfect în această călătorie a vieții, iar alături de tine simt că pot traversa orice obstacol. Fiecare zi petrecută cu tine este o sărbătoare a iubirii și a fericirii. Te iubesc!

Dragostea noastră este ca un castel fermecat, în care fiecare colț ascunde secretele noastre. Ești cavalerul meu în armură strălucitoare, cel care mă protejează și mă iubește necondiționat. La mulți ani de Valentines Day, sufletul meu pereche!

În ochii tăi găsesc refugiul meu, iar în inima ta găsesc căldura și alinarea de care am nevoie în cele mai grele momente. Te iubesc dincolo de orice limită și îți mulţumesc pentru clipele de magie și romantism!

Fiecare clipă împreună cu tine este o comoară neprețuită pe care o păstrez cu grijă în inima mea. Ești partenerul meu de viață, cel cu care împărtășesc bucuriile și tristețile, visele și temerile. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte!

Când mă uit în ochii tăi, văd universul întreg oglindindu-se în strălucirea lor. Ești misterul pe care îl căutam, bucuria pe care o simt în fiecare zi și visul care mi s-a îndeplinit. Te iubesc!

Fiecare clipă alături de tine este o aventură în care descoperim mereu noi și noi motive să ne îndrăgostim din nou și din nou. Ești persoana care mă susține în toate alegerile și care mă iubește necondiționat şi alături de care vreau să-mi petrec toată viaţa.

Mi-au plăcut şi alți ochi, am sărutat şi alte guri, am ascultat şi alte vorbe dulci și am strâns şi alte mâini, dar nu am iubit pe nimeni cum te iubesc pe tine. Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău este făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta este încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, căci sunt iubit de tine.

Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să trăiesc o mie de ani. Dar acești ani să fie mereu cu tine în inima mea!

Eşti cea mai dulce când zambesti, când râzi, când plângi, când mă cerţi, când mă alinţi, când mă iubeşti. Ești dulce mereu în inima mea!

Dacă îmi pierd buzele, te sărut cu ochii, dacă îmi pierd ochii te sărut cu inima, iar dacă îmi pierd inima sigur o găsesc la tine. Te iubesc!

Tu ești rădăcina mea, iar iubirea noastră este floarea cea mai frumoasă, cu fiecare petală plină de emoții pure și sincere. Te iubesc enorm, sufletul meu pereche!

Iubirea noastră este ca un dans etern, în care suntem mereu sincronizați şi fiecare moment petrecut cu tine este o comoară prețioasă. Nu pot imagina viața fără tine lângă mine, tu ești inima și sufletul meu.

Dragostea noastră este ca un castel de piatră construit cu răbdare și grijă, e temelia pe care îmi clădesc viitorul. În turnurile sale simt că mă pierd și mă găsesc în același timp, iar aici este adevărata mea casă.

