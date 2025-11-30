Prima pagină » Diverse » Sărbători compromise la Constanța. După episodul cu “ursuleții spânzurați”, a venit “momentul artistic” care a asurzit audiența.

Sărbători compromise la Constanța. După episodul cu “ursuleții spânzurați”, a venit “momentul artistic” care a asurzit audiența.

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 16:14, Diverse

Un concert de la Târgul de Crăciun din Constanța a stârnit revolta cetățenilor, după fiasco-ul ursuleților „spânzurați” de un bloc, ca decor de Sărbători. Imaginile, devenite virale pe social-media, înfățișează artiștii de pe scenă, aparent afoni, în timp ce încearcă să cânte piesa „Noi suntem români”. 

Târgul de Crăciun de la Constanța este un adevărat eșec anul acesta. Sâmbătă seară, în cadrul evenimentului, mai mulți artiști, îmbrăcați în port popular, au urcat pe scenă, iar prestația a lăsat de dorit.

Imaginile surprinse arată cum publicul privește bulversat la ceea ce se întâmplă. Una dintre artiste începe să cânte piesa „Noi suntem români”, însă, din păcate, reprezentația mai degrabă zgârie timpanele spectatorilor. Publicul acestui fiasco muzical pare a fi gata să izbucnească în râs și parcă abia așteaptă ca acest „circ” muzical să se termine. Filmarea arată cum oamenii trec grăbiți prin cadru, ca și cum le-ar fi rușine că au avut neșansa de a fi surprinși la un astfel de eveniment.

Momentul a devenit subiect de discuție și în presa locală. Târgul de la Constanța a fost dur criticat, în contextul în care a fost organizat din banii cetățenilor.

„Constanța, Târgul de Crăciun. Primul weekend. Atât merită constănțenii? Pe bani publici… și nu puțini? Bătaia de joc continuă. După episodul “ ursuleții “ avem episodul “artiștii”. Ce mai urmează?”, a transmis Observatorul de Constanța.

„Nu credeam că o să reușească să o dea și mai tare în bară după ce au spânzurat ursuleții”

Ironiile și glumele utilizatorilor despre Târgul de la Constanța au curs în comentarii:

„Credeam ca nu o sa reușească sa o dea si mai tare în bara după ce au spânzurat ursuleții… Constanta e top !

Am intrat în depresie când am dat sa aud ce canta aia acolo!

Deja bete, criță”

Constanța, scandalizată după ce ursuleți de pluș au fost spânzurați de fața unei clădiri

Cetățenii din Constanța au fost  scandalizați după ce un bloc, a fost decorat pentru Târgul de Crăciun, cu o mulțime de ursuleți din pluș, atârnați de fațada veche a clădirii, o imagine mai degrabă sumbră decât festivă.

O clădire veche, cu tencuiala căzută și o mulțime de ursuleți din pluș, „spânzurați” de fațadă, așa arată decorul pentru Târgul de Crăciun din Constanța. Imaginea a devenit virală pe rețelele de socializare, unde cetățenii își manifestă nemulțumirea față de o alegere atât de neinspirată.

