În ediția recentă a emisiunii Marius Tucă Show de pe 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a discutat dilemele strategice ale Occidentului în contextul războiului din Ucraina, subliniind limitele presiunilor actuale asupra Rusiei și imposibilitatea negocierilor de pace pe termen scurt. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu explică reticența liderilor occidentali, precum Zelenski față de escaladări care ar putea atrage Rusia într-un conflict mai larg. El menționează prezența unui soldat rus sub drapelul francez sau în armata rusă, sugerând că orice incident ar obliga Rusia să detalieze, ceea ce ar putea declanșa reacții franceze de genul: „Pornim un război cu Rusia?”. Pentru Zelenski, această „poveste” este complicată, deoarece presiunile din partea Americii și Europei devin insuficiente pentru a opri ofensiva rusă.

Analistul notează că rușii au anunțat acum o săptămână că au capturat Siversk, iar știri recente din presa ucraineană confirmă acest lucru. Analistul subliniază că ofensiva Rusiei devine tot mai greu de oprit, iar mesajele transmise indică o superioritate militară crescândă.