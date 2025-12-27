„Teoria Haosului”, Clubul Valdai și lumea multipolară a lui Putin. „Lumea veche a dispărut, domnește haosul imposibil de gestionat, războiul este noua normalitate”

Viziunea lui Vladimir Putin asupra unei „lumi multipolare” a fost o piatră de temelie a politicii externe a Rusiei încă de când a ținut celebrul său discurs de la München, în anul 2007. Putin a spus, atunci, că dominația SUA este în declin și că Rusia este destinată unui rol special în noua ordine internațională.

Acest concept ajută, în teorie, la explicarea apelurilor repetate ale liderului de la Kremlin pentru o „nouă Ialta”, precum și a criticilor regulate împotriva „Occidentului colectiv”.

acțiunile concrete ale Rusiei invadarea Ucrainei Însă, potrivit analistului politic Anton Barbashin, Putin nu reușește să explicepe scena mondială, în special când vine vorba de

mișcările Experții pro-Kremlin s-au orientat spre un alt concept, mai maleabil, pentru a înțelegede politică externă ale lui Putin din ultimul deceniu.

„Cunoscută sub numele de Teoria Haosului, aceasta postulează că «lumea veche» a dispărut definitiv, domnește haosul imposibil de gestionat și că fiecare țară este pentru sine – că moralitatea a dispărut, puterea militară este prezentă, iar războiul este noua normalitate”, arată Anton Barbashin – directorul editorial al Riddle Russia – într-un interviu acordat site-ului independent Meduza.

Clubul Valdai, think tank controlat de Kremlin

Teoria Haosului câștigă teren – în rândul gânditorilor ruși în domeniul politicii externe – la doar câțiva ani după ce Moscova a anexat Crimeea, în anul 2014 – și a declanșat un război în estul Ucrainei.

Experți proeminenți de la Clubul Valdai – un think tank controlat de Kremlin, cunoscut pentru că l-a găzduit pe președintele Vladimir Putin la conferința sa anuală – au elaborat acest concept în rapoartele lor de atunci.

„Ei au fost dezamăgiți de ideea de «bipolaritate ușoară», în care vedeau Statele Unite și China ca fiind cei doi «poli mari» și toți cei aflați între ei rămânând de o parte sau alta. Au menționat numeroase schimbări în modul în care este guvernată lumea și, în opinia lor, nu a existat niciun tipar”, explică Barbashin.

Teoria Haosului promovează ideea că tulburările geopolitice reprezintă un pas inevitabil pe drumul către ordinea globală „multipolară” visată de Putin – una în care puterea ar fi distribuită mai mult sau mai puțin uniform între câțiva jucători mari care domină în propriile sfere de influență.

„Multipolaritatea este un ideal”, spune Barbashin, comparând-o cu obiectivul Uniunii Sovietice de a construi o societate comunistă.

„Rusia încearcă să obțină propria zonă de influență de ceva vreme. Războiul din Ucraina face parte din această poveste, dar nu am ajuns încă acolo. Deși ei sunt convinși că ne îndreptăm spre acest tip de configurație”, mai spune acesta.

„Puterea militară, singura garanție de supraviețuire și stabilitate”

Experții de la Clubul Valdai prezintă agresiunea rusă ca pe o modalitate de adaptare la haosul existent, o realitate pe care o consideră imposibil de controlat.

Pornind de la presupunerea că vechile „reguli ale jocului” nu se mai aplică, statelor le rămâne puterea militară ca singură garanție de supraviețuire și stabilitate. Drept urmare, susțin ei, războiul devine status quo-ul.

Întrebat ce dezvăluie Teoria Haosului despre obiectivele militare ale Rusiei în Ucraina, Barbashin spune că aceasta ajută la explicarea disponibilității Kremlinului de a încălca acordurile internaționale și normele juridice preexistente.

„Nu are sens să te abții de la utilizarea «oricărei forțe necesare», deoarece aceasta este cea care creează de fapt reguli noi și definește dacă ești capabil să fii o mare putere. Dacă schimbi regulile pe baza «realităților de pe teren», atunci vei avea șansa de a-ți promova propriile reguli, iar alții vor trebui să se adapteze și să le accepte”, spune el, urmând această linie de gândire.

Moscova tinde să ignore statele pe care le consideră jucători „mai mici”

În opinia lui Barbashin, oficialii Kremlinului salută cu sinceritate posibilitatea restabilirii cooperării cu SUA — sau cu orice alt jucător important, inclusiv blocul european.

„Dacă interesele Rusiei sunt respectate, totul este în regulă”, spune el despre modul de gândire al Kremlinului.

În același timp, Moscova tinde să ignore statele pe care le consideră jucători „mai mici”, adaugă el.

Această tendință este evidentă în atitudinea disprețuitoare a lui Putin față de Kiev, în ciuda eșecului Rusiei de a cuceri Ucraina în 2022 și a faptului că forțele sale încă luptă pentru a cuceri întregul Donbas după aproape 12 ani de ostilități în regiune.

Însă, având în vedere că înalți oficiali și comentatori îi spun lui Putin ce vrea să audă, pare sigur să presupunem că acesta se confruntă cu puține sau deloc presiuni interne pentru a schimba tactica.

„Este o caracteristică a oricărui regim autocratic: conducerea politică ia decizii, apoi subordonații trebuie să justifice aceste decizii și să vină cu explicații. Practic, ai oameni care se asigură reciproc că fac ceea ce trebuie, pentru că nu există critici ca atare”, spune Barbashin.

Valorile universale nu mai există, moralitatea nu are ce căuta în politica externă

Cât despre ceea ce prefigurează Teoria Haosului pentru Rusia pe plan intern, Barbashin spune că susținătorii săi oferă o viziune surprinzător de „onestă” asupra gradului în care regimul lui Putin acționează fără constrângeri.

După ce au dedus că valorile universale nu mai există, moralitatea nu are ce căuta în politica externă și nu există așa ceva ca „dreptul istoriei”, acești experți argumentează că Kremlinul este acum liber să ia orice măsuri consideră necesare pentru a asigura stabilitatea pe plan intern.

În caz contrar, adversarii săi ar putea profita de ocazie pentru a interveni pe plan intern.

„Reprimarea sau vizarea a zeci, sute sau mii de oameni nu este o problemă dacă, în logica lor, aceasta oferă securitate”, subliniază Barbashin.

RECOMANDAREA AUTORULUI: