Dan Dungaciu: „Gabbard a fost obligată să anunțe că Reuters a mințit în materialele sale”

Serdaru Mihaela
27 dec. 2025, 08:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show de astăzi, analistul politic Dan Dungaciu a comentat cu stupoare o situație inedită. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Șefa Serviciilor de Informații Americane Tulsi Gabbard, a fost nevoită să dezmintă public rapoarte atribuite Serviciilor Secrete SUA, preluate de agenția Reuters și presa română.

„Mama” Serviciilor Secrete Americane, doamna Tulsi Gabbard este obligată să iasă să dezmintă o minciună Reuters. Dă drumul la acea informație în care Retures spune conform rapoartelor Serviciilor Secrete Americane, Rusia vrea să cucerească toate Ucraina și părți din Europa. Și doamna Gabbard exasperată, ea care vede toate rapoartele, ea zice, n-am spus niciodată așa ceva, evaluarea nu spune asta, spune că Rusia nu are de gând să cucească toată Ucraina, darămite teritoriile Ucrainei, pentru că nici măcar nu poate, situația de pe front, asta arată. Reuters și-a jucat credibilitatea în acest moment, spune Dan Dungaciu

Discuția evidențiază tensiunile din interiorul establishment-ului american și european privind escaladarea retoricii anti-Rusia, cu implicații directe pentru politica externă a SUA și sprijinul pentru Ucraina.

