27 Decembrie, calendarul zilei: Salman Khan împlinește 60 de ani. Moare Victor Socaciu. Este inaugurată Hagia Sofia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 27 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Salman Khan este un actor, producător și prezentator de televiziune indian, una dintre cele mai cunoscute și influente figuri ale cinematografiei de la Bollywood. S-a născut pe 27 decembrie 1965, la Indore, în India, și provine dintr-o familie cu legături puternice cu industria filmului, tatăl său fiind scenarist. Și-a început cariera la sfârșitul anilor ‘80, dar a cunoscut faima odată cu filmul Maine Pyar Kiya (1989). De-a lungul timpului, a jucat în numeroase filme de succes, remarcându-se în special în roluri de acțiune și dramă. Este cunoscut pentru carisma sa, pentru stilul distinct de interpretare și pentru baza uriașă de fani. În afara actoriei, este implicat în activități caritabile prin fundația sa și este gazda emisiunii de televiziune Bigg Boss. Se speculeaza ca actorul are o relație discretă și matură cu Iulia Vântur, bazată pe susținere profesională și personală. Salman Khan rămâne una dintre cele mai populare și influente personalități din industria cinematografică indiană.

Victor Socaciu a fost un cântăreț, compozitor și instrumentist român, una dintre cele mai respectate voci ale muzicii folk din România. S-a născut pe 21 ianuarie 1953, la Brașov, și a devenit cunoscut pentru stilul său cald, profund și pentru mesajele sociale și culturale transmise prin muzică. A fost membru marcant al Cenaclului Flacăra, unde s-a afirmat ca interpret și autor de cântece cu impact emoțional puternic. De-a lungul carierei, a lansat numeroase albume și a susținut sute de concerte în țară și în străinătate, fiind apreciat pentru profesionalism și autenticitate. A fost implicat și în viața publică, ocupând funcții în domeniul culturii. Victor Socaciu a murit pe 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani. Cauza decesului a fost infectarea cu virusul COVID-19, pe fondul unor probleme medicale preexistente care i-au slăbit organismul. Dispariția sa a fost intens resimțită în lumea culturală românească.

La 27 decembrie 537, în Constantinopol, a fost inaugurată Biserica Hagia Sofia, una dintre cele mai impresionante construcții ale lumii. Edificiul a fost ridicat în timpul împăratului Iustinian I și a reprezentat un simbol al puterii și al spiritualității Imperiului Bizantin, remarcându-se prin dimensiunile sale și prin arhitectura revoluționară. După căderea Constantinopolului în 1453, Hagia Sofia a fost transformată în moschee, statut pe care l-a păstrat timp de secole. În 1935, autoritățile turce au decis transformarea clădirii în muzeu, făcând-o accesibilă publicului larg ca monument al patrimoniului universal. În anul 2020, Hagia Sofia a fost reconvertită în moschee, păstrându-și în același timp valoarea istorică și culturală. De-a lungul secolelor, edificiul a rămas un simbol al întâlnirii dintre civilizații, religii și epoci istorice diferite.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1571: Johannes Kepler 🇩🇪🧮 a formulat și confirmat legile mișcării planetelor (Legile lui Kepler). În matematică, este considerat precursor al calculului integral

🎂1822: Louis Pasteur 🇫🇷🧫 pionier în domeniul microbiologiei

🎂1897: Tudor Vianu 🇷🇴✒️ filosof, estetician, critic literar, scriitor, comparatist, memorialist

🎂1901: Marlene Dietrich 🇩🇪🇺🇸🎬 s-a reinventat constant, începând a fi cântăreață de cabaret, fată din cor și actriță în filme germane în Berlinul anilor ’20, stea de la Hollywood de-a lungul anilor ’30, și în final, o interpretă internațională, devenind una din idolii secolului al XX-lea

🎂1931: John Charles 🇬🇧⚽️ Considerat de mulți cel mai mare fotbalist galez din toate timpurile. Nu a fost niciodată atenționat sau eliminat de pe teren în toată cariera lui, datorită filozofiei sale de a nu răni sau lovi intenționat un jucător advers

🎂1939: John Amos 🇺🇸🎬 a jucat în rolul James Evans Sr., din serialu TV Vremurile Bune, din anii ’70. Die Hard 2 (1990)

🎂1948: Gerard Depardieu 🇫🇷🇷🇺🎬

🎂1956: Doina Melinte 🇷🇴🏃🏻‍♀️‍➡️ campioană olimpică, mondială, europeană și națională, care s-a distins mai ales în atletismul de semifond

🎂1965: Salman Khan 🇮🇳🇬🇧🎬

🎂1975: Heather O’Rourke 🇺🇸🎬 cunoscută în special pentru rolul Carol Anne din trilogia Poltergeist. A murit la doar 12 ani, din cauza bolii Crohn (boală inflamatorie intestinală)

🎂1990: Miloš Raonić 🇨🇦🥎

🎂1995: James Cahill 🇬🇧🎱 În 2019, a devenit primul jucător amator care a ajuns pe tabloul principal al Campionatului Mondial de snooker de când competiția se desfășoară la Teatrul Crucible, iar în primul tur al turneului a reușit marea surpriză învingându-l pe Ronnie O’Sullivan

🎂1995: Timothée Chalamet 🇺🇸🇫🇷🎬 Dune (2021), Dune 2 (2024), Interstellar (2014)

Decese 🕯

🕯️1923: Gustave Eiffel 🇫🇷🗼 cunoscut în special pentru realizarea Turnului Eiffel din Paris. În 1876, a construit Podul Eiffel, la Ungheni. În 1882 a retușat la Iași Grand Hotel Traian, din Piața Unirii

🕯️1993: Peter Paulhoffer 🇷🇴🇩🇪🎭 actor român de origine germană. După emigrarea în Germania a activat pe scenele din Stuttgart, Düsseldorf și München

🕯️1996: Nicolae Militaru 🇷🇴✩ primul ministru al apărării după revoluția din 1989

🕯️2016: Carrie Fisher 🇺🇸🎬 faimoasă pentru rolul prințesei Leia Organa din filmul Războiul stelelor

🕯️2021: Victor Socaciu 🇷🇴🎤 autor de muzică folk, realizator de emisiuni de televiziune, parlamentar și diplomat

🕯️2024: Olivia Hussey 🇦🇷🇬🇧🎬 Romeo și Julieta (1968), Iisus din Nazaret (1977), Moarte pe Nil (1978)

Evenimente📋

📋✝️ Sfântul Ștefan primul martir – primul ucis pentru că mărturisise credința în Iisus

Calendar 🗒

🗒537: A fost inaugurată Biserica Hagia Sofia din Constantinopol, devenită în 1453 moschee, în 1935 muzeu și în 2020 înapoi moschee

🗒1391: Prima mențiune documentară a „logofătului” (șeful cancelariei domnești) în Țara Românească

🗒1512: Coroana spaniolă elaborează Legile de la Burgos, menite să regelementeze comportamentul coloniștilor față de băștinașii din Lumea Nouă

🗒1784: Răscoala țărănească condusă de Horia, Cloșca și Crișan, izbucnită la 2 noiembrie 1784. Horea și Cloșca sunt prinși în pădurea Scorușet din munții Gilăului, apoi închiși la Alba-Iulia

🗒1806: Constantin Ipsilanti revine la București. El organizează o oaste destinată să-i permită realizarea planului său, de constituire a unui regat al Daciei format din Moldova, Țara Românească și Serbia

🗒1816: A avut loc la Iași din inițiativa lui Gheorghe Asachi primul spectacol de teatru în limba română: „Mirtil și Hloe”, pastorala într-un act

🗒1831: Charles Darwin a început a doua călătorie în America de Sud la bordul navei regale HMS Beagle

🗒1918: Discursul pianistului Ignacy Paderewski a declanșat Insurecția din Polonia Mare

🗒1945: Înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a Fondului Monetar Internațional (FMI), ca urmare a Conferinței monetare și financiare a ONU de la Bretton-Woods

🗒1978: În Spania se instaurează democrația după 40 de ani de regim dictatorial

🗒1983: Papa Ioan Paul al II-lea îl vizitează pe Mehmet Ali Ağca în închisoare din Rebibbia și îl iartă personal pentru atacul din 1981 asupra lui în Piața Sf. Petru

🗒1985: Gherilele palestiniene au ucis 20 de persoane în aeroporturile din Roma și Viena

🗒1991: A fost deschis, pentru public, Muzeul Național Cotroceni, înființat la 10 iulie 1991

🗒2000: Cu ocazia împlinirii a 2000 de ani de creștinism și a sfârșitului de mileniu, BNR a pus în circulație o monedă comemorativă din aur, având un tiraj de numai 1.000 de exemplare

🗒2004: Radiația de la o explozie pe magnetarul SGR 1806-20 ajunge pe Pământ. Este cel mai strălucitor eveniment extrasolar despre care se știe că a fost văzut pe planetă

🗒2020: Țările Uniunii Europene încep campania masivă de vaccinare împotriva COVID-19

