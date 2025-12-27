Prima pagină » Vremea » Cod galben de ceață, ghețuș și chiciură lângă București. Avertizările ANM pentru România

27 dec. 2025, 07:46, Vremea
ANM a emis avertizări de cod portacaliu și galben pentru mai multe zone din țară. Pentru județul Ilfov, lângă București, este în vigoare, până la ora 10:00 un cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

De asmenea, ANM anunță Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h, până la ora 10:00. Zona vizată este: Județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m; Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m

De asemenea, în zona: Județul Arad: Arad, Pecica, Nădlac, Vinga, Secusigiu, Șagu, Semlac, Livada, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Zădăreni, Peregu Mare;

  • Județul Bihor: Salonta, Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Holod, Cociuba Mare, Șoimi, Tulca, Olcea, Căpâlna;
  • Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului. Codul este valabil până la ora 9:00.

Alt cod galben emis este pentru zona județului Suceava, zona de munte de peste 1800 m, unde se vor semnala Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90…120 km/h. Codul galben va fi în vigoare până la ora 11:00.

Cele mai noi