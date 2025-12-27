ANM a emis avertizări de cod portacaliu și galben pentru mai multe zone din țară. Pentru județul Ilfov, lângă București, este în vigoare, până la ora 10:00 un cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

De asmenea, ANM anunță Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h, până la ora 10:00. Zona vizată este: Județul Caraş-Severin, zona de munte de peste 1800 m; Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m

De asemenea, în zona: Județul Arad: Arad, Pecica, Nădlac, Vinga, Secusigiu, Șagu, Semlac, Livada, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Zădăreni, Peregu Mare;

Județul Bihor: Salonta , Tinca , Batăr , Ciumeghiu , Holod , Cociuba Mare, Șoimi , Tulca , Olcea , Căp âlna ;

Jude țul Timiş : S ânnicolau Mare, Varia ș , Dudeștii Vechi , Lenauheim , Comloșu Mare, Periam , Satchinez , Orțișoara , Cenad , Teremia Mare, Lovrin , S ânpetru Mare, Tomnatic , Șandra , Saravale , Gottlob , Pesac , Beba Veche , Valcani ;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului. Codul este valabil până la ora 9:00.

Alt cod galben emis este pentru zona județului Suceava, zona de munte de peste 1800 m, unde se vor semnala Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90…120 km/h. Codul galben va fi în vigoare până la ora 11:00.

