Mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan, sărbătorit azi. A fost primul care a vestit credința

Sfântul Ștefan, primul care a vestit și a mărturisit credința în Iisus Hristos, a devenit și primul martir al Bisericii. El este sărbătorit de creștini în a treia zi de Crăciun. Iată mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan.

Sfântul Ștefan a fost de origine iudeu și unul dintre cei șapte diaconi aleși de către Sfinții Apostoli din Ierusalim. Sfântul Ștefan a ajutat la împărțirea zilnică a bunurilor, mai ales a hranei. Acesta s-a bucurat de întâietate în rândul diaconilor, fiind socotit arhidiacon. El era un bun cunoscător al Vechiului Testament, dar și al învățăturilor lui Iisus Hristos. A fost judecat de Sinedriu pentru blasfemie la adresa lui Moise și a lui Dumnezeu.

Sfântul Ştefan a fost scos afară din cetate şi omorât cu pietre, devenind primul martir creştin. În vreme ce era ucis, el a cerut iertare pentru cei care îl omorau. Conform tradiţiei, trupul său a fost înmormântat într-o peşteră de Gamaliel.

Tradiția de Sfântul Ștefan spune că persoanele cu probleme de sănătate trebuie să aducă în casă, în ziua Sfântului Ştefan, o icoană a acestuia. În plus, se consideră că icoana Sfântului Ştefan este bine să fie dăruită pentru sporul casei şi pentru sănătate, iar persoanele care sunt certate să se împace în această zi.

Mesaje ș i ur ă ri de Sfântul Ș tefan

Cei dragi s ă te înconjoare cu c ăldura din suflete într -o zi magic ă , iar fericirea să te ia în bratele ei în acest moment special! La mul ţi ani de ziua numelui !

Cu ocazia Sf ântului Ștefan , î ți urez multă dragoste , sănătate și voie bună . La mulţi ani!

La mulţi ani de Sf ântul Ștefan ! Să-ți fie viața presărată numai cu momente minunate și zile senine !

Fie ca Sf ântul Ștefan să aducă în via ța ta sănătate , fericire și succes . La mulţi ani!

Cu ocazia zilei tale de nume , să ai tot ce î ţi doreşti ! Să fii mereu înconjurat de bucurie şi să r âzi cu inima deschis ă !

La mulţi ani, Ştefan ! De Sf ântul Ştefan , sărbătoreşte-ţi numele cu bucurie şi cu cei dragi alături ! La mulţi ani!

La mulți ani! Să ai parte de zile vesele, vise îndrăznețe și oameni care să te susțină la fiecare pas pe care îl faci.

Sfântul Ștefan să te ocrotească mereu, să-ți aducă curaj, bucurie și încredere în tine, indiferent de drumul pe care îl alegi în viață!

De ziua numelui tău, îți doresc să rămâi la fel de curios, sincer și plin de energie, iar fiecare zi să fie o nouă aventură frumoasă.

La mulți ani, Ștefan! Să rămâi bun și curajos, cu inima deschisă și cu dorința de a face bine în jurul tău.

De Sfântul Ștefan, îți doresc să ai parte de prieteni adevărați și de amintiri care să-ți lumineze viața.

