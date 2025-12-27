Prima pagină » Actualitate » Mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan, sărbătorit azi. A fost primul care a vestit credința

Mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan, sărbătorit azi. A fost primul care a vestit credința

27 dec. 2025, 07:27, Actualitate
Mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan, sărbătorit azi. A fost primul care a vestit credința
sursa foto: Doxologia

Sfântul Ștefan, primul care a vestit și a mărturisit credința în Iisus Hristos, a devenit și primul martir al Bisericii. El este sărbătorit de creștini în a treia zi de Crăciun. Iată mesaje, urări și tradiții de Sfântul Ștefan.

Sfântul Ștefan a fost de origine iudeu și unul dintre cei șapte diaconi aleși de către Sfinții Apostoli din Ierusalim. Sfântul Ștefan a ajutat la împărțirea zilnică a bunurilor, mai ales a hranei. Acesta s-a bucurat de întâietate în rândul diaconilor, fiind socotit arhidiacon. El era un bun cunoscător al Vechiului Testament, dar și al învățăturilor lui Iisus Hristos. A fost judecat de Sinedriu pentru blasfemie la adresa lui Moise și a lui Dumnezeu.

Sfântul Ştefan a fost scos afară din cetate şi omorât cu pietre, devenind primul martir creştin. În vreme ce era ucis, el a cerut iertare pentru cei care îl omorau. Conform tradiţiei, trupul său a fost înmormântat într-o peşteră de Gamaliel.

Tradiția de Sfântul Ștefan spune că persoanele cu probleme de sănătate trebuie aducă în casă, în ziua Sfântului Ştefan, o icoană a acestuia. În plus, se consideră icoana Sfântului Ştefan este bine fie dăruită pentru sporul casei şi pentru sănătate, iar persoanele care sunt certate se împace în această zi.

sursa foto: Doxologia

sursa foto: Doxologia

Mesaje și urări de Sfântul Ștefan

  • Cei dragi să te înconjoare cu căldura din suflete într-o zi magică, iar fericirea te ia în bratele ei în acest moment special! La mulţi ani de ziua numelui!
  • Cu ocazia Sfântului Ștefan, îți urez multă dragoste, sănătate și voie bună. La mulţi ani!
  • La mulţi ani de Sfântul Ștefan! Să-ți fie viața presărată numai cu momente minunate și zile senine!
  • Fie ca Sfântul Ștefan aducă în viața ta sănătate, fericire și succes. La mulţi ani!
  • Cu ocazia zilei tale de nume, ai tot ce îţi doreşti! fii mereu înconjurat de bucurie şi râzi cu inima deschisă!
  • La mulţi ani, Ştefan! De Sfântul Ştefan, sărbătoreşte-ţi numele cu bucurie şi cu cei dragi alături! La mulţi ani!

  • La mulți ani! ai parte de zile vesele, vise îndrăznețe și oameni care te susțină la fiecare pas pe care îl faci.

  • Sfântul Ștefan te ocrotească mereu, să-ți aducă curaj, bucurie și încredere în tine, indiferent de drumul pe care îl alegi în viață!

  • De ziua numelui tău, îți doresc rămâi la fel de curios, sincer și plin de energie, iar fiecare zi fie o nouă aventură frumoasă.

  • La mulți ani, Ștefan! rămâi bun și curajos, cu inima deschisă și cu dorința de a face bine în jurul tău.

  • De Sfântul Ștefan, îți doresc ai parte de prieteni adevărați și de amintiri care să-ți lumineze viața.

