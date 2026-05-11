AUR propune taxarea inversă a TVA: o soluție pentru combaterea evaziunii fiscale și reducerea deficitului bugetar

AUR propune o reformă fiscală bazată pe combaterea evaziunii, nu pe aruncarea poverii pe umerii cetățenilor și a mediului de afaceri. Inițiativa legislativă privind implementarea taxării inverse generalizată a TVA promovată de parlamentarii AUR, înseamnă o soluție susținută de economiști pentru a reduce GAP-ul de TVA al României, cel mai mare din Uniunea Europeană, dar și pentru recuperarea miliardelor de euro pierdute în fraudele de tip „carusel”, potrivit partidulaur.ro.

Măsura prezentată luni, 11 mai, la Palatul Parlamentului, la conferința „O fiscalitate mai dreaptă și mai bine acceptată”, face parte din pachetul de soluții susținute de AUR pentru repararea erorilor guvernării Bolojan.

Petrișor Peiu a subliniat că implementarea taxării inverse s-a dovedit funcțională în domeniile în care aceasta este valabilă.

„Noi avem astăzi un sistem mixt, practic, în care avem anumite domenii în care funcționează taxarea inversă, adică încasarea TVA la consum, numai la consum și, pe de altă parte, avem regula generală, cadrul general, care este încasarea fracționată a taxei pe valoare adăugată”, a declarat liderul AUR.

El a mai spus că una dintre preocupările pe care trebuie să le aibă clasa politică din România este asigurarea unui Cod fiscal stabil.

„5 ani este o perioadă decentă în care ar trebui, dacă se fac modificări la Codul fiscal, repet, inclusiv impozitele, taxele și contribuțiile principale, ar trebui ca aceste modificări să ducă la un Cod fiscal stabil, măcar pe o perioadă de 5 ani, pentru a oferi ceea ce caută, de fapt, toată lumea, orice investitor într-o piață, și anume predictibilitatea, stabilitatea”, a afirmat liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

De asemenea, deputatul AUR Gianina Șerban, unul dintre inițiatorii proiectului de lege privind taxarea inversă, a susținut că proiectul de lege este de o expresie a voinței mediului de afaceri românesc.

„Acest proiect legislativ a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor, din partea mediului de afaceri. Într-adevăr, acest proiect legislativ este un beneficiu real pentru mediul de afaceri românesc”, a declarat aceasta.

Gianina Șerban a atras atenția că inițiativa legislativă vine să combată evaziunea fiscală, în contextul în care România se găsește pe primele poziții în Uniunea Europeană în privința GAP-ului de TVA.

„Suntem tot timpul într-un top fruntaș în ceea ce privește GAP-ul de TVA. (…) Suntem pe primul loc în Europa, la 30%, ceea ce înseamnă foarte mult.

Acest proiect legislativ de taxare inversă elimină, în primul rând, fraudele de tip carusel. De acolo apar cele mai mari rupturi în bugetul de stat. După care avem controale, pentru că dumneavoastră, în calitate de antreprenori, puteți cere rambursare de TVA”, a punctat deputatul AUR.

Conform Gianinei Șerban, decizia Guvernului Bolojan de a majora taxele, impozitele și cotele TVA au fost decizii profund greșite, care au lovit antreprenorii cinstiți, care și-au plătit dările către stat.

„Ce face domnul Bolojan? Crește taxele și impozitele. Către cine? Către cei corecți. Pentru că cei care nu plătesc nu vor plăti oricum. Și dacă ar fi TVA 1%, și dacă ar fi 20%, și dacă ar fi 25%.

Prin acest proiect legislativ credem că avem o șansă reală de reducere a deficitului bugetar, pentru că vorbim de miliarde care sunt produse de acest GAP de TVA”, a declarat deputatul AUR, Gianina Șerban.

Totodată, specialistul în fiscalitate, Gabriel Biriș, a declarat în cadrul conferinței organizată de AUR că țara noastră poate avea posibilitatea să solicite Comisiei Europene o derogare pentru a fi implementată taxarea inversă.

„Aveam posibilitatea să cerem taxare inversă generalizată, prin derogare de la Comisie, pe o directivă la care am avut și eu un mic aport în 2016, directiva a fost aprobată în 2018, nu am cerut atunci taxare inversă generalizată.

Cred însă că și acum am putea, și este pus în proiect, am putea să cerem o derogare și să mergem pe un proiect pilot să vedem cum funcționează”, a subliniat acesta.

Gabriel Biriș a mai spus că taxarea inversă este un mecanism prin care este combătută frauda fiscală, după cum s-a dovedit în cazul achizițiilor dispozitivelor electronice.

„Noi astăzi avem, nu știu câți știți, dar dacă cumpărăm mai multe telefoane mobile sau mai multe laptopuri și factura trece de 22.500 de lei, avem taxare inversă. Deci noi aplicăm astăzi taxarea inversă la bunurile care sunt de risc fiscal. Deci taxarea inversă este o măsură de combatere a fraudei, nu? Da. Păi și atunci de ce să nu o aplicăm la toate? Dacă este bună pentru unele, de ce n-ar fi pentru toate?”, a declarat economistul Gabriel Biriș.

Nu în ultimul rând, Teodor Constantin, inspector superior antifraudă, a remarcat aspectul că proiectul de lege urmărește să rezolve o problemă majoră privind neplata TVA-ului în lanț, de la firmă la firmă.