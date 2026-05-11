Au demisionat primii membri ai guvernului de la Londra. Parlamentarii britanici îi cer lui Keir Starmer să plece din fruntea guvernului

Trei membri juniori ai guvernului de la Londra au demisionat și i-au cerut în același timp premierului Keir Starmer să se retragă din fruntea executivului, anunță Sky News. Premierul britanic este îndemnat să stabilească un calendar pentru plecarea sa și pentru alegerea unui nou lider care să conducă Partidul Laburist și țara.

Keir Starmer se confruntă în prezent cu o criză politică majoră după rezultatele dezastruoase ale Partidului Laburist în alegerile locale. În prezent, este presat de proprii membri ai partidului să demisioneze. Aproximativ 60 de membri ai partidului din partea laburiștilor îi cer oficial demisia sau un plan de retragere.

Revolta a fost declanșată de înfrângerea zdrobitoare în alegerile locale, unde Laburiștii au pierdut aproximativ 1.000 de locuri de consilieri, în timp ce partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, a obținut câștiguri masive.

Starmer a respins apelurile la demisie și a declarat că vede guvernarea sa ca pe un „proiect de 10 ani”. Acesta a promis să pună Regatul Unit „înapoi în inima Europei” pentru a recâștiga sprijinul și a afirmat că nu va „arunca țara în haos” prin plecarea sa.

