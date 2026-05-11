„Aveți ceva să îi reproșați lui Cătălin Predoiu în urma moțiunii?”. Ilie Bolojan răspunde

lie Bolojan a fost întrebat: „Aveți ceva să îi reproșați lui Cătălin Predoiu în urma moțiunii?”. Ilie Bolojan a răspuns astfel, la Dig 24.

„Din punctul meu de vedere, în partid fiecare si-a spus o parere, la dezbaterea în interior, PNL a luat o decizie: de a nu mai colabora de PSD si colegii, indiferent cum au votat, au respectat până acum această decizie. Nu am să fac reproșuri unor colegi, în spațiul public. PNL trebuie să se modernizeze și vreau sa fac din acest partid unul respectat de mai multi români”, a spus Ilie Bolojan la Digi 24.

Amintim că, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue. „PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, a afirmat el, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea și că este multă emoție în partid.