Ilie Bolojan a acuzat-o luni seară, la Digi 24, pe Lia Olguța Vasilescu (PSD) că sună PNL-işti să-i racoleze. Aceasta a reacționat imediat

Întrebat despre afirmațiile Liei Olguța Vasilescu, care a susținut că în PNL nu ar fi fost respectat statutul partidului atunci când s-a decis intrarea în opoziție, Ilie Bolojan a declarat că liberalii și-au luat deciziile în forurile statutare și s-a referit la presupuse intervenții ale liderului PSD în discuțiile interne ale partidului.

„PNL și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă, altceva decât ce le spune ea”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat la ce colegi liberali se referă, premierul interimar a evitat să ofere nume.

„Trebuie să o întrebați pe dânsa, dacă a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut”, a adăugat președintele PNL.

Reacția Liei Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu i-a dat iemdiat replica lui Ilie Bolojan, după ce acesta a acuzat-o că ar încerca să racoleze membrii PNL. Ea a publicat și o captură de ecran cu apeluri ratate de la o anumită persoană.

„Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată.

P. S. Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”, a transmis Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

