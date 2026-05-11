Ce au discutat Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Cotroceni

Ilie Bolojan a vorbit cu președintele României, la Cotroceni. Acesta a declarat că au discutat „anumite aspecte”, pe care însă va trebui să le spună președintele însuși.

„Urmează să aibă consultari cu conducerile partidelor politice si va veni cu o propunere. Perspectiva dânsului o va face publică, la momentul potrivit. Mi-a spus anumite aspecte, dar trebuie să le spuna el. Numele viitorul premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma și de realitatea politică în care ne gasim. PSD și AUR au dovedit ca pot forma o majoritate demolând guvernul din care au făcut parte, fără să pună nimic în loc. PSD trebuie să vină cu soluții, e ușor să demolezi fără să pui nimic în loc”, a spus Ilie Bolojan la Digi 24.