Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria

Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi 24, că se gândește să fie din nou premier și a spus ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria.

Întrebat dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a răspuns:

„În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere”, a afirmat premierul interimar.

El a adăugat: „Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, așa am spus, boala care este PSD-ismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli”, a mai spus premierul demis.

Bolojan a detaliat condițiile prin care ar putea să revină la Palatul Victoria: „Asta înseamnă România modernă și dacă vom respecta aceste lucruri, lucruri care au fost respectate în toate țările care s-au dezvoltat cu viteze mari, care au creat condiții pentru cetățeni, vom crea condiții de dezvoltare în anii următori în România. Dacă continuăm tot în felul în care s-au obișnuit unii și nu vor să se dezobișnuiască, nu vom putea performa”, a conchis premierul demis.

Afirmația sa vine în contextul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de el a trecut, marți 5 mai, cu un număr record de voturi „pentru”, 281, din 431 de parlamentari prezenți.

Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.