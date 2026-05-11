Armistițiul cu Iranul atârnă de un fir de ață. Trump ia în calcul escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan mai agresiv

Donald Trump a precizat luni că ia în considerare reluarea operațiunii „Project Freedom” în Strâmtoarea Ormuz și a subliniat că, de această dată, escortarea navelor civile prin strâmtoare va fi o componentă a unei operațiuni militare mult mai vaste, scrie The Guardian.

Președintele american a precizat că armistițiul cu Iranul este sub semnul întrebării după ce Washingtonul a respins luni propunerea de pace înaintată de Teheran.

„Aș numi-o cea mai slabă, chiar acum, după ce am citit prostia aia pe care ne-au trimis-o. Nici măcar nu am terminat-o de citit. […] Aș spune că armistițiul este bazat pe ventilație artificială, unde medicul intră și spune: «Domnule, persoana iubită are aproximativ 1% șanse de viață»”, a adăugat Trump.

Săptămâna trecută, SUA au trimis Iranului un set de condiții pentru atenuarea conflictului, legate în mare parte de împiedicarea Teheranului să își extindă programul nuclear. În weekend, Iranul a trimis contrapropuneri pe care Trump le-a respins imediat.

Trump a anulat operațiunea „Project Freedom”, care prevedea escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, pe 6 mai, la doar două zile după ce a anunțat că intră în vigoare. Explicația oferită atunci de liderul SUA a fost aceea că vrea să ofere Iranului timp suficient să răspundă propunerilor sale de pace. Pe de altă parte, planul militar al SUA s-a lovit și de rezistența Arabiei Saudite, care a precizat că nu va permite ca spațiul său aerian sau bazele sale să fie folosite pentru o operațiune care poate escalada conflictul.

În cadrul unui interviu telefonic pentru Fox News, Trump a explicat că posibila revenire la „Project Freedom” nu se va limita la simpla ghidare a navelor. În schimb, escortarea petrolierelor va fi doar o parte dintr-un plan militar mai amplu. Deși nu a oferit detalii specifice, acesta a indicat o abordare mai agresivă împotriva regimului de la Teheran.

