AUR propune un mecanism național de prevenție și avertizare a poluării, pentru protejarea sănătății românilor

AUR propune un mecanism național de prevenție și avertizare a poluării, pentru protejarea sănătății românilor

AUR a depus în Parlament un proiect legislativ pentru instituirea unui Sistem Național de Prognoză și Avertizare privind Calitatea Aerului (SNPACA), care introduce obligația realizării zilnice de prognoze de poluare pentru 24, 48 și 72 de ore și avertizarea populației în cazul depășirii pragurilor de risc. Inițiativa urmărește trecerea de la reacție la prevenție, prin informarea din timp a cetățenilor și a autorităților.

Proiectul este inițiat de deputatul AUR Silviu Gurlui, care propune introducerea unui mecanism clar de anticipare a episoadelor de poluare și de protejare a sănătății publice.

„Este o inițiativă pentru prevenție, pentru prognoză și pentru avertizarea populației în cazul riscurilor de poluare accentuată. Să nu avem doar prognoze meteorologice, ci și prognoze pentru vârful de poluare, pentru 24, 48 și 72 de ore, pentru că avem o infrastructură de cercetare și un sistem capabil să facă astfel de analize, iar oamenii trebuie să fie informați.

De asemenea, o serie de fenomene meteorologice (inversiuni termice, calm atmosferic accentuat, frecvența scăzută a precipitațiilor etc.) sunt cunoscute pentru influența lor asupra poluării (amplifică poluarea), tendința lor fiind una în creștere ca severitate și frecvență, astfel că, în viitor, aceste episoade severe de poluare se vor amplifica și mai mult, iar, în acest context, platformele private sau aplicațiile cunoscute nu pot acoperi nevoia unui suport științific profesional complet de monitorizare și cercetare, fiind necesară dezvoltarea unei infrastructuri naționale integrate, pe model european, care să utilizeze platforme și modele europene avansate, capabilă să ofere prognoză, avertizare și analiză la nivel strategic, depășind, ca nivel de performanță și integrare, soluțiile existente și devenind un instrument esențial pentru protecția populației și managementul riscurilor de mediu.”, a declarat deputatul AUR Silviu Gurlui.

Potrivit proiectului de lege, autoritățile competente vor avea obligația de a elabora zilnic buletine de prognoză a calității aerului pentru intervale de 24, 48 și 72 de ore, cu actualizarea acestora ori de câte ori intervin modificări semnificative ale condițiilor de dispersie a poluanților sau ale emisiilor.

De asemenea, în proiect se prevede instituirea unui sistem de avertizare bazat pe prognoză, care permite informarea populației înainte de apariția episoadelor de poluare, în funcție de nivelul de risc estimat.

Totodată, conform inițiativei legislative, buletinele de prognoză vor fi puse la dispoziția publicului, gratuit, printr-o platformă națională, prin paginile web ale autorităților competente și prin alte mijloace media accesibile, astfel încât cetățenii să fie informați corect și la timp.

„Acolo unde există un astfel de risc, în București, în Iași, în Timișoara, în Ploiești și oriunde în țară, este vorba de compuși chimici toxici, fie microparticule, fie compuși gazoși cu o toxicitate foarte mare. Trebuie să îi cunoaștem și să îi știm, iar, acolo unde există un risc, populația trebuie avertizată. Pentru a-i proteja pe copii, pentru a-i proteja pe cei în vârstă și pe cei care au diferite afecțiuni. Este o lege pentru prevenție și pentru avertizare. Să nu fie prea târziu, ci să știm dinainte dacă există astfel de riscuri, ca să ne protejăm și să luăm măsuri pentru populație”, a mai precizat deputatul AUR Silviu Gurlui.

Prin această inițiativă, AUR propune un instrument concret de prevenție și protejare a sănătății populației, adaptat realităților actuale și necesității de informare rapidă în cazul riscurilor de poluare.

