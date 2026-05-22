Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni”

Marco Rubio - Foto: Profimedia images
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Cuba reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite și a estimat că șansele unui acord diplomatic între Washington și Havana sunt reduse. Afirmațiile sale au fost respinse de autoritățile cubaneze, care acuză SUA de „minciuni” și ostilitate.

„Diplomația rămâne preferința noastră în relația cu Cuba, dar probabilitatea unui rezultat favorabil nu este mare, având în vedere contextul actual”, a spus Rubio, care a susținut, de asemenea, că regimul de la Havana ar fi „unul dintre principalii sponsori ai terorismului din regiune”, acuzație respinsă de partea cubaneză.

Cuba respinge acuzațiile lui Marco Rubio

Ministrul de externe cubanez Bruno Rodríguez a reacționat dur, acuzând Washingtonul de dezinformare și ostilitate.

„Sunt minciuni. Cuba nu a reprezentat niciodată o amenințare pentru Statele Unite”, a transmis acesta, acuzând SUA că încearcă să „instige o agresiune militară” și că desfășoară o campanie „nemiloasă și sistematică” împotriva țării sale.

Inculparea lui Raúl Castro

Declarațiile lui Marco Rubio vin la scurt timp după ce autoritățile din SUA l-au inculpat pe fostul președinte cubanez Raúl Castro pentru omor, în legătură cu doborârea, în 1996, a două avioane americane. (Mai multe poți citi AICI)

Întrebat cum ar putea fostul lider să ajungă în SUA, Rubio a evitat să ofere detalii.

„Nu voi discuta despre modul în care l-am putea aduce aici”, a spus oficialul american.

Procurorul general interimar Todd Blanche a afirmat că Washingtonul se așteaptă ca acesta „să ajungă în Statele Unite, de bunăvoie sau în alt mod”.

Pesiuni economice și criză internă în Cuba

Cuba se confruntă în prezent cu o criză de combustibil, agravată de sancțiunile americane, ceea ce a dus la pene de curent extinse și lipsuri de alimente.

Administrația americană susține că Havana a acceptat un ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari.

În același timp, Washingtonul continuă să ceară reforme politice și economice, inclusiv deschiderea economiei și limitarea influenței serviciilor de informații ruse sau chineze.

Donald Trump: „Cuba este o țară eșuată”

Președintele Donald Trump a descris Cuba drept „o țară eșuată” și a afirmat că administrația sa încearcă să ajute populația „din motive umanitare”.

„Alți președinți au încercat timp de 50-60 de ani să rezolve această situație. Poate voi fi cel care reușește”, a declarat Trump.

