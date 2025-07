Aurelia a lucrat 13 ani ca badantă în Italia. Ce a pățit după ce s-a întors în România

Aurelia, o badantă care a muncit ani de zile în Italia, pentru a putea oferi familiei din România un trai mai bun, a dezvăluit suferința și dorul prin care a trecut, departe de cei dragi, dar și tragedia, fără margini, care a făcut-o să revină definitiv în țară.

Multe femei din România pleacă în Italia pentru a munci ca badante, în speranța că-și vor putea ajuta familiile, ca aceștia să ducă o viață fără lipsuri. Din nefericire, o astfel de situație aduce cu sine înstrăinarea de cei dragi și o singurătate profundă, pe care nici măcar scurtele vizite în țara natală nu o poate alina pe deplin.

Aceasta este și povestea Aureliei, o femeie care a muncit 13 ani în Italia, ca badantă, dar care a trebuit să revină definitiv în țară, după ce fiica ei a murit într-un accident rutier. În prezent, românca se străduiește să-și găsească un loc de muncă în țară, pentru a avea grijă de cele două nepoțele care au rămas fără mamă la vârste extrem de fragede.

„Sunt o ex-badantă, am lucrat 13 ani în Italia. Un mare necaz m-a făcut să mă întorc acasă definitiv, moartea unei fiice. Am rămas definitiv să cresc două nepoțele gemene. În Italia am lucrat și cu contract, și fără contract, în Sicilia, unde știți cum se plătește.”, și-a început Aurelia confesiunea pentru rotalianul.ro.