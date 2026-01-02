Președintele american Donald Trump este „într-o stare de sănătate perfectă”. Oficialul a transmis, vineri, pe contul său de Truth Social că a răspuns corect tuturor întrebărilor din examenul său cocnitiv. Potrivit președintelui SUA, oricine candidează la președinție sau vicepreședinte ar trebui să fie obligat să susțină un examen cognitiv, dat fiind faptul că niciun alt președinte nu a fost de acord să-l susțină.



„Medicii de la Casa Albă tocmai au raportat că sunt „într-o stare de sănătate perfectă” și că am trecut testul cu brio (adică am răspuns corect la 100% din întrebările examenului meu cognitiv), pentru a treia oară consecutiv. Niciun alt președinte sau fost vicepreședinte nu a fost dispus să susțină acest examen. P.S., cred cu tărie că oricine candidează la președinție sau vicepreședinte ar trebui să fie obligat să susțină un examen cognitiv, semnificativ și dovedit. Minunata noastră țară nu poate fi condusă de OAMENI „PROȘTI” sau INCOMPETENȚI! Președintele DJT.“, a transmis Trump.

Trump a respins îngrijorările legate de sănătatea sa

Președintele Trump a respins îngrijorările legate de sănătatea sa sau legate de vârstă, într-un interviu acordat Wall Street Journal, publicat joi, declarând: „Sănătatea mea este perfectă”.

Donald Trump a mărturisit că ia o doză de aspirină mai mare decât cea recomandată de medici, dând vina pe acest aspect pentru vânătăile vizibile de pe mâini care au generat titluri în presa internațională în ultimele luni.

„Se spune că aspirina este bună pentru subțierea sângelui și nu vreau ca sângele gros să-mi curgă prin inimă”, a spus Trump. „Vreau ca sânge subțire și frumos să-mi curgă prin inimă. Are sens?”

Interviul pare a fi una dintre cele mai ample discuții pe care Trump le-a avut cu jurnaliștii cu privire la sănătatea sa. Trump are de mult timp vânătăi pe mâna dreaptă, despre care CNN a relatat că apar înainte de revenirea sa la Casa Albă.

Dar acestea au atras mai multă atenție după ce a început să încerce să o acopere cu machiaj gros și bandaje și să o protejeze de camerele de filmat cu cealaltă mână. Observatorii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la umflarea picioarelor și la faptul că pare că moțăie în timpul evenimentelor publice.

Anul trecut, oficialul în vârstă de 79 de ani a devenit cel mai în vârstă președinte învestit vreodată, iar, la scurt timp, au apărut semne de întrebare cu privire la sănătatea sa, similare cu cele cu care s-a confruntat fostul președinte Biden, în vârstă de 83 de ani. Trump l-a batjocorit pe Biden în timpul campaniei prezidențiale din 2024, numindu-l slab și confuz înainte ca predecesorul său să se retragă din cursă.

În interviul pentru WSJ, Trump a respins imaginile recente din presă care păreau să-l arate adormind la serviciu și a spus că poate fi „foarte relaxant” să închidă uneori ochii.

„Uneori îmi fac o poză cum clipesc, clipesc, și mă surprind clipind”, a spus el despre fotografi.

Trump a spus că „nu a fost niciodată un om care doarme prea mult”, deși a recunoscut că le-a cerut angajaților să-i reducă programul din motive de eficiență care nu aveau legătură cu vârsta sa.

Trump a negat că ar avea probleme cu auzul, dar a spus că poate avea dificultăți în a auzi „când sunt mulți oameni care vorbesc”. Trump a descris exercițiile fizice care nu presupun golful drept „plictisitoare”. El a spus că seamănă cu părinții săi, care au rămas energici până la bătrânețe.

„Genetica este foarte importantă”, a spus el. „Și am o genetică foarte bună.”

