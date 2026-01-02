O CAMPIOANĂ mondială va juca în România

Emilie Arntzen, care a jucat mai multe sezoane la CSM București, va juca din vară la SCM Râmnicu Vâlcea.

Comunicatul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea: „Emilie Arntzen va îmbrăca din vară tricoul roș-albastru, cel puțin pentru două sezoane. În vârstă de 32 de ani, Emilie Hegh Arntzen este una dintre cele mai experimentate sportive din generația ei. Palmaresul său personal, unul de invidiat, include medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, titlul de campioană mondială în 2021, medalia de argint la Campionatul Mondial 2017 și nu mai puțin de patru titluri europene alături de naționala Norvegiei, în 2014, 2016, 2020 și 2022.

La nivel de club, a evoluat pentru echipe de top în handbalul european, printre care și Vipers Kristiansand, cu care a câștigat Liga Campionilor în sezonul 2020/21. În CV se mai pot găsi multiple titluri naționale și alte trofee, în Norvegia, dar și în România.

Pe lângă faptul că este un adevărat lider în defensivă, este cunoscută și pentru leadership, viziunea sa de joc, dar și capacitatea de a crea superioritate pe faza de atac, toate aceste elemente definite grație experienței acumulate în acest parcurs internațional de invidiat. Pentru formația noastră, prezența sa aduce un plus de valoare, pentru atingerea viitoarelor obiective din Liga Florilor și competițiile europene.

Emilie este un adevărat model. Este o persoană foarte sociabilă și empatică, căreia îi place să fie în mijlocul oamenilor și să fie implicată în activități care au sens pentru ea. În paralel cu sportul de performanță, urmează studii în domeniul asistenței sociale, domeniu în care își dorește să lucreze cu persoane aflate în dificultate, de la oameni în proces de recuperare din dependențe, la persoane reintegrate în societate după detenție ori copii fără sprijin familial. În timpul liber, îi place cafeaua de specialitate, să petreacă timp alături de coechipiere, de prieteni, și are o pasiune pentru gătit, în special pentru deserturi”.