02 ian. 2026, 15:18, Actualitate
Pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București a fost postată, joi, o imagine realizată de sus cu Bucureștiul în timp ce era „asaltat” de artificii și petarde în noaptea dintre ani, însoțită de un comentariu pozitiv, ca și când primăria încurajează folosirea de materiale pirotehnice. Foarte mulți bucureșteni au reacționat dur.

„Bucureștiul petrece! Așa a arătat de sus, la miezul nopții. Să aveți un an spectaculos!

La mulți ani! 2026, fii bun cu noi!”, este mesajul celor de la Primăria Capitalei care a însoțit imaginea cu artificiile văzute de sus.

Această postare vine într-un context în care foarte mulți locuitori din marile orașe nu mai vor să vadă artificii, din varii motive. Fie că poluează masiv, traumatizează animalele de companie și creează distrugeri și chiar se lasă cu răni grave, cu incendii, fiind un adevărat pericol public, dincolo de spectacolul pe care îl oferă.

Primăria Capitalei, certată pe Facebook

Postarea a creat un val de critici dure:

„Un oraș complet lipsit de empatie față de animale, seniori și copii cu diverse afecțiuni”, este unul dintre mesaje.

„Momentul ăla cand petardele sunt interzise prin lege”, este unul dintre mesajele care a strâns sute de reacții.

„Le-ati interzis, dar vă laudati cu ele?”

Poliția Română, menționată și ea în mesaje

„Dacă se respecta legea și erau amendați toți cei care au folosit petarde aveam deficitul bugetar 0”.

„Poliția Română, ce părere aveți de noua lege cu care statul s-a mândrit și nu a fost pusă aproape deloc în aplicare? Știți cum se numește un stat unde legile nu sunt respectate? În tot În „În tot  Bucureștiul s-au vândut aceste tâmpenii, nu spuneți ca nu ca vă pot da zeci de exemple. România țară pe jumătate a lucrului bine făcut”.

Reacții negative au venit și din partea organizațiilor de mediu.

Apel din partea organizațiilor de mediu

„Până la Revelionul următor, poate reușim să renunțăm și noi la acest obicei extrem de dăunător pentru oameni, animale și mediu. Deja am observat că bubuiturile petardelor s-au mai rărit, însă focurile de artificii au făcut aerul de nerespirat în București, au rănit grav cel puțin 5 persoane, au ucis mii de păsări și au terorizat alte milioane de animale. Așa că, Primăria Municipiului București și domnule primar Ciprian Ciucu, gândiți-vă mai bine la înlocuirea acestor spectacole toxice, așa cum au făcut-o deja alte mari orașe din România și întreaga Europă, fără a diminua bucuria oamenilor, dar ținând cont și de viața de lângă noi!”, transmit cei de la Asociația Parcul Național București.

Pe de altă parte, aplicațiile de măsurare a calității aerului au arătat o poluarea foarte mare în noaptea dintre ani.

În România există orașe care au interzis artificiile, cum este Clujul, care le-a înlocuit cu spectacol de drone.

Și la nivel mondial sunt orașe mari în care nu se folosesc artificiile, însă sunt și metropole, precum Londra, în care materialele pirotehnice sunt adevărate motive de bucurie.

